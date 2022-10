New-Life-Wettbewerb: Sieger-Kommunen gekürt

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Circular Economy sind in den meisten Rathäusern der Republik längst ein wichtiges Thema. Immer mehr Kommunen in Deutschland haben die Zeichen der Zeit erkannt, engagieren sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung und leisten ihren Beitrag zur Agenda 2030.

Entsprechend positiv fiel bundesweit die Resonanz auf den Wettbewerb der Initiative New Life für nachhaltige Kommunen aus. Zum Sieger wurde die Gemeinde Bad Zwischenhahn gekürt, die sich mit dem Projekt der Aufwertung eines Spielplatzes mit ELT-Recyclingprodukten unter Inklusionsgedanken beworben hatte. Platz 2 sicherte sich die bayerische Gemeinde Sonderhofen, die mehrere Spielplätze mit Produkten aus Gummigranulat (ELT) sanieren will.

Produkte aus Reifenrezyklat: witterungsbeständig, rutschfest, leicht zu verarbeiten

Hunderte Städte und Gemeinden jeder Größe und aller Regionen hatten Interesse am New Life-Wettbewerb und an der Umsetzung nachhaltiger städtebaulicher Maßnahmen mit hochwertigen Recyclingprodukten aus Gummimehl und Gummigranulat (ELT). Mit der Verwendung der Produkte aus Reifenrezyklat können Ressourcen geschont, CO2-Emissionen eingespart und Abfälle vermieden werden. Die aus recyceltem Gummigranulat hergestellten Produkte sind nachhaltig, witterungsbeständig, rutschfest, leicht zu verarbeiten, pflegeleicht, wartungsarm und in Form wie Farbe individuell anpassbar.

Ende September kürte die New Life-Jury die beiden Sieger-Kommunen. Auf dem ersten Platz landete die Gemeinde Bad Zwischenhahn (Schleswig-Holstein). Hier soll ein kommunaler Quartierspielplatz unter dem Fokus des inklusiven Spiels aufgewertet werden. Zentrales Element ist eine als Pendelschaukel ausgeführte Nestschaukel. Die Fläche wird mit einem Kunststoffboden aus ELT-Recyclingprodukten befestigt und ermöglicht barrierefreies Spiel. Der Jury gefiel bei dem Projekt vor allem die gelungene Verbindung von Nachhaltigkeit mit dem Inklusionsgedanken.

Den zweiten Platz im Wettbewerb für Kommunen belegte Sonderhofen. Die engagierte bayerische Gemeinde möchte in den nächsten Monaten gleich fünf Spielplätze nachhaltig sanieren, wobei Fallschutzböden aus elastischem, widerstandsfähigem Gummigranulat (ELT) ebenso zum Einsatz kommen sollen wie Sandkasteneinfassungen und Karussell-Umrandungen aus hochwertigem Reifenrezyklat.

Unter den TOP 5 des New Life-Wettbewerbs landeten auch die Stadt Bedburg (nachhaltige Sanierung eines stillgelegten Sportplatzes mit ELT-Fallschutzboden), die Stadt Herdecke (Kunstrasensanierung von Kleinspielfeldern mit Tragschicht aus Gummigranulat ELT) und die Stadt Wendlingen am Neckar (Straßenbau mit gummimodifiziertem Asphalt). Die Jury war beeindruckt von der Vielfalt der eingereichten Projekte. Dabei wurden zahlreiche Einsatzmöglichkeiten der nachhaltigen Recyclingprodukte aus Gummimehl und Gummigranulat (ELT) im kommunalen Städtebau abgedeckt:

Ausstattung von Spielplätzen, Kitas oder Seniorenheimen mit elastischen Fallschutzböden

Attraktive Aufwertung von öffentlichen Plätzen und Grünanlagen mit individuell gestaltbaren Böden, Wegen, Einfassungen, Deko-Objekten etc.

Ausrüstung von Sportanlagen mit wetterfesten, gelenkschonenden Laufbahnen

Schutz von Gebäudedächern mit Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung mit witterungsbeständigen Bauschutzmatten

Straßensanierung mit langlebigem Gummi-modifiziertem Asphalt

Nachhaltiger Emissionsschutz mit langlebigen Sicht- und Schallschutzwänden u.v.m.

Eine Übersicht nachhaltiger Recyclingprodukte für den kommunalen Einsatz ist hier zu finden.

Quelle: Initiative New Life c/o CGW GmbH