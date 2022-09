Das Circular Valley Forum ist das große Finale der Nachhaltigkeits-Trilogie

Am 18. November 2022 findet das große Treffen zur Kreislaufwirtschaft in der erweiterten Rhein-Ruhr-Region statt. Im Vorfeld gibt es zwei Gelegenheiten, Schwerpunkte des Circular Valley Forums zu vertiefen: Bioökonomie und nachhaltiges Bauen.

Wuppertal wird im Oktober und November im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. Rund 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden am 18. November zum Circular Valley Forum erwartet. Es ist das große Event zur Circular Economy in der erweiterten Rhein-Ruhr-Region – und das große Finale einer Nachhaltigkeits-Trilogie. Den Auftakt macht am 4. und 5. Oktober die TechTour, gefolgt vom Drees & Sommer-Themendialog am 20. Oktober.

Die TechTour bringt spannende Unternehmen aus der Bioökonomie nach Wuppertal. Beim „Bio-based Scaling & Finance Forum“ am 4. Oktober wird es zahlreiche Live- und Online-Sessions geben, in denen man 40 Unternehmen verschiedener Größen erlebt, die für strategische Finanzierung und Partnerschaften spannend sein können.

Am zweiten Tag werden mehr als 30 ausgewählte „Game Changer“ aus diesem Bereich ihre Innovationen für die Land- und Forstwirtschaft, zu biobasierten Chemikalien und Pflegeprodukten präsentieren. Sie befinden sich in verschiedenen Stadien der Entwicklung junger Unternehmen und sind daher für verschiedene Formen des Investments (unter anderem Seed, Series A) interessant. Die TechTour-Community besteht seit über 20 Jahren, war schon in zahlreichen Städten Europas zu Gast und kommt nun erstmals nach Wuppertal. Mehr dazu finden Sie hier.

Das Circular Valley und die TechTour passen als Partner hervorragend zusammen. Denn auch das Circular Valley als Initiative für die Kreislaufwirtschaft wird seine Aktivitäten in der Bioökonomie ausbauen. Initiator Dr. Carsten Gerhardt und sein Team planen einen Accelerator zu diesem Thema im Rheinischen Revier. Es wird der zweite Accelerator der Initiative, nach dem Circular Economy Accelerator. Dieses Förderprogramm hat in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr als 60 Startups von fünf Kontinenten unterstützt: Die jungen Unternehmen haben in der erweiterten Rhein-Ruhr-Region mit Coaches und Mentoren ihre Geschäftsmodelle weiterentwickelt und dank des Netzwerks des Circular Valley zahlreiche Entscheiderinnen und Entscheider aus der etablierten Wirtschaft und der Wissenschaft kennengelernt.

Das international tätige Beratungsunternehmen Drees & Sommer ist auf Bau- und Immobilienthemen spezialisiert. Es bringt Startups und etablierte Unternehmen, Wirtschaft und Wissenschaft auf Augenhöhe ins Gespräch. Beim Themendialog am 20. Oktober in Wuppertal möchte Drees & Sommer gemeinsam mit dem Circular Valley Zukunftsstrategien für ganze Regionen diskutieren. Mit Blick auf den Raum von Bonn bis Münster und vom Rheinischen Revier bis Ostwestfalen-Lippe stehen dabei kreislauffähige Lösungen für Produkte, Gebäude, Städte und Standorte im Mittelpunkt.

