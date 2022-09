PET to PET GmbH feiert Jubiläum im Burgenland

Eineinhalb Jahrzehnte erfolgreiches Bottle-to-Bottle Recycling: Die PET to PET Recycling Österreich GmbH lädt anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens zur großen Jubiläumsfeier am Betriebsstandort in Müllendorf ein. Neben einem brandneuen Imagefilm können die Gäste archäologische Funde, die im Zuge der Grundstückserweiterungen entdeckt wurden, erstmals im Rahmen der Öffentlichkeit bestaunen. Werksführungen geben spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Seitdem die PET to PET Recycling Österreich GmbH 2006 gegründet und 2007 in Betrieb genommen wurde, hat das burgenländische Vorzeigeunternehmen in die stetige Qualitätsoptimierung und laufende Weiterentwicklung des Recycling-Prozesses im Sinne der Nachhaltigkeit investiert. Erst in diesem Jahr wurde das Unternehmensgrundstück um 19.000 m2 erweitert, um weitere Lagerkapazitäten am Standort zu schaffen. Die neu entstehende Fläche wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Rund 12.000 m² PV-Paneele sollen zukünftig ca. 15 % der erforderlichen elektrischen Energie aus der eigenen Erzeugung decken. „Unsere zahlreichen Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Betriebsstandort haben stets zu unserer Mission, einer lückenlosen und ressourcenschonenden Wiederverwertung von PET-Flaschen, beigetragen,“ erklärt Mag. FH Thomas Billes, CFO der PET to PET Recycling Österreich GmbH. DI Christian Strasser, Geschäftsführer von PET to PET ergänzt: „Die letzten 15 Jahre PET to PET erfüllen uns mit großem Stolz. Daher bedanken wir uns recht herzlich bei all unseren Mitarbeiter:innen, die mit ihrem Einsatz maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen haben und blicken als Vorreiter in Sachen PET-Recycling positiv in die Zukunft.“

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen befinden sich unter den Gästen u.a. die burgenländische Landeshauptmannstellvertreterin Mag. Astrid Eisenkopf, Univ. Doz. Mag. Dr. Stephan Schwarzer, ehemaliger Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der Wirtschaftskammer Österreich und Obmann der ARGE Nachhaltigkeitsagenda, DI Christian Holzer, Sektionschef für Umwelt und Kreislaufwirtschaft im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, und viele mehr.

Am Nachmittag erwartet die Besucher:innen bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm. Neben der Präsentation des neuen PET to PET Imagefilms können Besucher:innen spannende archäologische Funde aus der Bronzezeit, die im Zuge der Grundstückserweiterungen entdeckt wurden, erstmals im Rahmen der Öffentlichkeit bestaunen. Der einzigartige PET-Recyclingprozess wird im Zuge von Werksführungen präsentiert. Für die kleinen Gäste stehen Bastelstationen und eine Hüpfburg bereit.

2022 auf Rekordkurs

Nach pandemiebedingtem Rückgang im vergangenen Jahr konnte PET to PET für das erste Halbjahr 2022 eine erfolgreiche Zwischenbilanz mit neuem Rekordwert verzeichnen: 15.131 Tonnen PET-Getränkeflaschen konnten im Ressourcenkreislauf gehalten werden – das entspricht einer Steigerung von 5,3 % im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019: 14.329 Tonnen). Mit Ende des Jahres 2022 wird mit einer Kapazität von 30.000 t PET-Material – das entspricht 1,2 Milliarden PET-Flaschen – gerechnet.

Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2007 konnten bei PET to PET bisher 325.000 t PET-Material im Recycling-Kreislauf gehalten werden. Aktuell sind am Betriebsstandort in Müllendorf 81 Mitarbeiter:innen beschäftigt. Die Grundstücksgröße umfasst 72.000 m2 mit einer 3.300 m2 großen Produktionshalle sowie einer 4.050 m2 großen Lagerhalle.

Die österreichische Getränkeindustrie trägt mit der PET-Recycling Anlage in Müllendorf der gemeinsam von Lebensministerium, Wirtschaftskammer, Handel sowie Abfallwirtschaft unterzeichneten Nachhaltigkeitsagenda Rechnung, die unter anderem ein zielgerichtetes ökologisches Recycling von PET-Flaschen in Österreich vorsieht. Betrieben wird die Anlage von der PET to PET Recycling Österreich GmbH, an der die Unternehmen Coca-Cola HBC Austria GmbH, Egger Getränke GmbH & Co OG, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, S. Spitz GmbH und Vöslauer Mineralwasser GmbH beteiligt sind. Weitere Informationen: www.pet2pet.at

Und so werden aus gebrauchten PET-Flaschen wieder neue PET-Flaschen:

Nachdem die angelieferten Flaschen händisch begutachtet und sortiert wurden, werden sie in einer Mühle zu Flakes zerkleinert und gewaschen. Danach kommt in Müllendorf das weltweit modernste Verfahren zum Einsatz. Im patentierten URRC-Verfahren werden die Flakes gründlich und wassersparend gereinigt. Was herauskommt: Recyclat für neue PET-Getränkeflaschen. Für manche Verarbeitungen ist Granulat besser einsetzbar. Dafür steht eine zweite Verarbeitungslinie, nämlich eine Granulierungsanlage zur Verfügung, die im Starlinger Verfahren aus den gewaschenen Flakes kugeliges PET-Granulat herstellt. Beide Verfahren garantieren lebensmitteltaugliche Recyclat-Qualität als Ausgangsmaterial für die Weiterverarbeitung zu neuen PET-Getränkeflaschen.

Quelle: Ecker & Partner / PET to PET Recycling Österreich GmbH