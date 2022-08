Veranstaltungsreihe „Grüne Wärme für Dörfer und Städte“ fortgesetzt

FNR, DStGB und DLT informieren über Best-Practice-Modelle der nachhaltigen kommunalen Wärmeversorgung.

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und der Deutsche Landkreistag (DLT) setzen die erfolgreiche Online-Veranstaltungsreihe „Grüne Wärme für Dörfer und Städte“ am 28. September 2022 fort. Sie informiert über verschiedene Möglichkeiten der nachhaltigen Wärmversorgung unter Einbeziehung regional verfügbarer Biomasse.

„Als die Veranstaltungsreihe Grüne Wärme zu Beginn des Jahres 2022 mit unseren kommunalen Partnern gestartet wurde, war noch nicht absehbar, mit welcher Dynamik sich der Handlungsbedarf für eine Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe wie Erdgas und die Umstellung auf erneuerbare Wärmeenergieträger entwickeln wird“, betont FNR-Geschäftsführer Dr.-Ing. Andreas Schütte. „Die Veranstaltungsreihe begegnet einem enormen Informationsbedürfnis, denn Gemeinden, Städte, Landkreise und Kommunalverbände stehen derzeit vor großen Herausforderungen bei der Planung ihrer zukünftigen Wärmeversorgung. Anhand von Best-Practice-Modellen wird gezeigt, wie eine erfolgreiche Energieträgerumstellung erfolgen kann. Zahlreiche Bioenergiedörfer bzw. Bioenergiekommunen, Stadtwerke und Energieversorger in ganz Deutschland haben bereits in den zurückliegenden Jahren oder Jahrzehnten in Biomasseanlagen und andere Anlagen für erneuerbare Energien investiert. Hieraus können wertvolle Erkenntnisse abgeleitet werden.“

Vor diesem Hintergrund bietet die FNR kommunalen Planern, Anlagenbetreibern und interessierten Bürgern Einblicke in Lösungen für erneuerbare Wärmeversorgung – jeweils unter Einbeziehung von regional nachhaltig verfügbarer Biomasse. Im Fokus der Veranstaltungsreihe stehen dabei Kombinationen mit weiteren erneuerbaren Energiequellen, wie zum Beispiel Umweltwärme, Geo- und Solarthermie, Abwasser- und Industrieabwärme sowie Stromüberschüsse aus PV und Windkraft (Power-to-Heat). In sechs Terminen werden folgende Themen aufgegriffen:

Erneuerbare Wärmeversorgung mit Systemintegration bzw. Sektorenkopplung von Bioenergie und anderen erneuerbaren Energien | 28.09.2022

Beschaffung & Vergabe kommunaler Wärmeversorgung mit Biomasseanteil | 30.11.2022

Holzpellets: Moderner Brennstoff für die Wärmebereitstellung im urbanen Raum | 22.02.2023

Biogas und Biomethan in der kommunalen Wärmeversorgung | 21.06.2023

Fernwärmenetze mit erneuerbaren Energien | 8.11.2023

Die Teilnahme an den Online-Veranstaltungen ist kostenfrei. Programmdetails und Anmeldungen.

Quelle: FNR