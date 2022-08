Volvo Trucks auf der IAA Transportation in Hannover

Unter dem Motto „Towards Zero – a future beyond climate change“ ist Volvo Trucks auf der IAA Transportation vertreten, um seine starke Position im Bereich der Elektromobilität zu demonstrieren.

Die IAA ist eine der weltweit wichtigsten Fachmessen für Mobilität, Transport und Logistik und findet vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover statt. Insgesamt stellt Volvo Trucks 15 Fahrzeuge aus, davon fünf im Innenbereich (Halle 21 / Stand A35) und fünf Lkw auf dem Freigelände bei Halle 22/24. Fünf weitere Fahrzeuge können ab Halle 11 selber gefahren werden.

Volvo Trucks wird unter den Leitthemen „Zero Emissions“ und „Zero Accidents“ die neueste Technologie zur Dekarbonisierung des Verkehrs und innovative Sicherheitslösungen vorstellen. Die Pressekonferenz und Interviewmöglichkeiten, in denen das jeweilige Leitthema erläutert wird, finden am Stand von Volvo Trucks, in Halle 21/Stand A35 am Montag, den 19. September ab 11:50 Uhr bis 12:10 Uhr, statt. Hier werden Roger Alm, der Präsident von Volvo Trucks und Jessica Sandström, SVP Global Product Management bei Volvo Trucks referieren und anschließend für Interviews zur Verfügung stehen.

„Wir freuen uns darauf, unsere großartigen Lkw und Dienstleistungen vorstellen zu können, die es Unternehmen ermöglichen, CO2 einzusparen und gleichzeitig ein wettbewerbsfähiges Geschäft zu betreiben“, sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks. Zudem wird das Unternehmen sein Angebot an Dienstleistungen für Elektro-Lkw vorstellen, wie zum Beispiel Reichweiten- und Routenplanung, Ladelösungen und Finanzierung. Roger Alm: „Gemeinsam mit unseren Kunden und Kundinnen sind wir auf dem Weg zu null Emissionen und null Unfällen.“

Volvo Trucks mit Elektroantrieb

Auf der IAA werden dieses Jahr in Halle 21 auf einer Fläche von 1.650 Quadratmetern eine Volvo FH Electric 4×2 und eine Volvo FM Electric 4×2 Sattelzugmaschine, ein FMX Electric 8×4 mit Pritsche und Kranaufbau, ein Volvo FE Electric 6×2 Abrollkipper und ein FE Electric 6×2 mit Müllpressaufbau ausgestellt. Weitere Ausstellungsfahrzeuge werden im Freigelände bei Halle 22/24 gezeigt. Hier können eine Volvo FH 460 I-Save 4×2 Sattelzugmaschine Vectoliner, ein FH 420 I-Save 6×2 mit Wechselbrückenaufbau, eine Volvo FM 460 LNG 4×2 Sattelzugmaschine, ein FMX 420 4×2 Fahrgestell mit Mannschaftskabine und eine Volvo FH16 750 10×4 Schwerlastsattelzugmaschine erlebt werden. Außerdem können Besucher:innen vor Halle 11 fünf geräuscharme Volvo FL und Volvo FE Electric selbst erleben und fahren.

Der Volvo FH Electric – Von Stadt zu Stadt

Der Volvo FH Electric bietet exzellenten Komfort und herausragende Übersicht für den Fahrenden. Es handelt sich um dasselbe ikonische und leistungsstarke Fahrzeug, das von Fahrer:innen auf der ganzen Welt geschätzt wird, mit einer CO2-Bilanz, die ihren ehrgeizigen Zielen gerecht wird.

Der Volvo FMX Electric – Weniger Lärm vor Ort

Der robuste Volvo FMX Electric liefert schweres Material und Maschinen besonders geräuscharm auf die Baustellen der Stadt. Damit wird er Forderungen von Behörden und Anwohner:innen nach sauberen und leisen Transporten gerecht.

Der Volvo FM Electric – Hohe Flexibilität

Dank seines niedrigen Geräuschpegels und seiner Emissionsfreiheit eignet sich der flexible und komfortable Volvo FM Electric für Lebensmittellieferungen. Auch Containertransporte, Kranservices und andere Anforderungen in Ballungsräumen erfüllt der Volvo FM Electric, um der Umweltbelastung entgegenzuwirken.

Der Volvo FE Electric – Elektro-Lkw für städtische Transportaufgaben

Der Volvo FE Electric ist ein dreiachsiger Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 27 Tonnen. Es stehen komplette Fahrzeuge für anspruchsvolle städtische Transportaufgaben zur Verfügung, zum Beispiel für die Abfallwirtschaft, leichte Baustellentransporte und den Lieferverkehr.

Der Volvo FL Electric – Kompakt und wendig

Der Volvo FL Electric ist ein Zweiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16,7 Tonnen. Er wurde für effiziente innerstädtische Lieferungen und Aufgaben, die ein hohes Maß an Rücksicht gegenüber Menschen und Umwelt erfordern, entwickelt. Lieferbar sind Komplettfahrzeuge für städtische Transporte im Lieferverkehr oder in der Abfallwirtschaft.

