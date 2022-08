Altreifenentsorgung: Reportage deckt Mängel auf

Illegale Ablagerung von Altreifen ist ein riesiges Umweltproblem – darauf macht die Initiative ZARE seit Jahren aufmerksam. Jetzt hat sich das investigative Recherche-Format „Vollbild“ des SWR dem Thema angenommen und eine spannende Reportage veröffentlicht. ZARE kommt als Experte zu Wort.

Altreifen bestehen aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen und müssen fachgerecht entsorgt werden. Doch ausrangierte Pneus werden immer wieder achtlos in der Natur und auf anderen Flächen abgelegt. Wilde Deponien sind in Deutschland strafbar. Das hält Kriminelle nicht davon ab, illegale Geschäfte mit den Altreifen zu machen – ein Entsorgungsskandal, der viel zu wenig bekannt ist.

In der Reportage „So vergiftet die Reifen-Mafia die Natur“ ist das Team des investigativen Recherche-Formats „Vollbild“ des SWR der illegalen Altreifenentsorgung auf der Spur. Kriminelle Müllmakler locken mit niedrigen Preisen, zu denen eine ordnungsgemäße Entsorgung unmöglich ist. Statt in der Runderneuerung, dem Export, der stofflichen, chemischen oder thermischen Verwertung landen die Reifen illegal in der Landschaft, auf Brachflächen, in Lagerhallen oder Gewerbehöfen – Unmengen an Müll, der die Umwelt schädigt.

Reifen nur über zertifizierte Betriebe entsorgen

Die Initiative ZARE, ein Zusammenschluss von zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben, dokumentiert diese Delikte und veröffentlicht sie auf der Website zertifizierte-altreifenentsorger.de. Seit Jahren setzen sich die ZARE-Partner für eine fachgemäße und nachhaltige Altreifenentsorgung ein. Denn Altreifen lassen sich im Sinne der Circular Economy recyceln und sinnvoll wiederverwenden.

Wie kann ein nicht fachgerechter Altreifenhandel gestoppt werden? „Unser Wunsch an die Regierung ist zu sagen, es dürfen nur zertifizierte Altreifenentsorger entsorgen, weil die einen Nachweis führen“, sagt Christina Guth, Netzwerkkoordinatorin von ZARE, in der SWR-Reportage. Strengere Vorgaben der Politik könnten dafür sorgen, Kriminellen in der Branche das Handwerk zu legen. Schon jetzt haben der Reifenfachhandel, Autohäuser, Kfz-Werkstätten, Gemeinden, Kommunen und Privatpersonen die Möglichkeit, viel für die Umwelt zu tun: Indem sie ihre Altreifen ausschließlich über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsorgen. Denn zertifizierte Unternehmen sortieren die Reifen professionell und führen jeden einzelnen der nachhaltigsten Verwertungsmethode bzw. Weiterverwendung zu.

Die Vollbild-Reportage ist online abrufbar unter: https://www.youtube.com/vollbild

