Einwegkunststofffonds – Online-Fachkonferenz am 27. September 2022

Der Einwegkunststofffonds nimmt die Hersteller bestimmter Einwegkunststoffprodukte finanziell in die Pflicht. Sie müssen sich künftig an den Kosten des Littering, der Behandlung der Abfallprodukte und an Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit beteiligen. Das Einwegkunststofffondsgesetz soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Die Konferenz gibt einen Überblick über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens, den Inhalt des Einwegkunststofffondsgesetzes und des Entwurfes der Verordnung. Die Vortragenden erläutern die zentralen Regelungen des Einwegkunststofffondsgesetzes, die Verwaltung durch das Umweltbundesamt und die Grundzüge der Finanzierung. Anspruchsberechtigte wie örE, Gemeinden als Reinigungspflichtige oder Zweckverbände erhalten erste Antworten zur Registrierung, zu den Leistungsmeldungen und zur Abrechnung. Die Konferenz legt einen Schwerpunkt auf die sich für die Kommunen ergebenden Ansprüche und gibt Tipps, wie die sich für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Grünflächenpflege neu ergebenden Aufgaben bewältigt werden können.

Seminarschwerpunkte

Dr. J. Doumet: Umsetzung der EU-Einwegkunststoffrichtlinie

Ziele und Instrumente der Richtlinie

Handlungsspielraum der EU-Mitglieder

Bisherige Umsetzung der EWL-RL und offene Punkte

Dr. H. Thärichen: Der Einwegkunststofffonds aus Sicht der kommunalen Entsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebe

Daten und Fakten zum Littering

Überblick über den Entwurf des Einwegkunststofffondsgesetzes

Unterstützung für kommunale Reinigungs-, Entsorgungs- und Sensibilisierungsleistungen sowie kommunale Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung

K. Jänicke: Ausgewählte Fragen zum Gesetz

Ausgewählte Regelungen des Entwurfes des Einwegkunststofffondsgesetzes

Wer ist zuständig? Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, Straßenreinigung und Grünflächenpflege Unterschiede in den Bundesländern

Überlegungen zum Kommunalabgabenrecht, zu weiteren finanziellen Auswirkungen und zur kommunalen Zusammenarbeit

Grube; R. Wiesner: Organisation und Umsetzung

Verwaltung des Einwegkunststofffonds durch das UBA

Register der Hersteller und Abgabepflicht

Register der Anspruchsberechtigten

Dr. F. Wenzel: Ansprüche, Rechte und Pflichten des örE und anderer juristischer Personen öffentlichen Rechts

Überlegungen zur finanziellen Ausgestaltung.

Berechnung der Abgabe und der auszuzahlenden Fondsmittel.

Verordnung und Punktesystem.

Online-Fachkonferenz Einwegkunststofffonds: 27.09.2022, 09:00 bis 12:30 Uhr.

Quelle: [GGSC] Seminare GmbH