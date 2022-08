Pekutherm und Grünstoff gehen Recycling-Allianz für Kunststoffe ein

Das auf Recycling hochwertiger Kunststoffe wie Acrylglas oder Polycarbonat spezialisierte Unternehmen Pekutherm beteiligt sich an der Grünstoff Kunststoff-Recycling GmbH. Die Allianz der zwei Experten für Kreislaufwirtschaft sorgt für einen weiteren Ausbau der Entsorgungs- und Wiederverwertungskonzepte für thermoplastische Kunststoffe.

„Der Markt für Rohstoffe ist angespannt. Die kunststoffverarbeitende Industrie, der Einzelhandel oder der Messebau – alle Branchen, wo große Mengen Kunststoffabfall anfallen – sind auf schlüssige und einfach zu integrierende Konzepte angewiesen. Gleichzeitig sichern wir durch die Kooperation die Versorgungssicherheit der kunststoffverarbeitenden Industrie mit hochwertigen und sortenreinen Recycling-Rohstoffen“, sagt Heiko Pfister, Geschäftsführer von Pekutherm. Durch die Zusammenarbeit von Pekutherm mit Grünstoff wird vor allem die Spezialisierung auf die hochwertigen Materialien Acrylglas (PMMA) und Polycarbonat weiter ausgebaut. An zwei Produktionsstandorten verarbeiten nun über 50 Mitarbeiter Kunststoffreste aus PMMA, PC, PETG, PP, PE, PVC und anderen thermoplastischen Kunststoffen mit einer Kapazität von über 10.000 Tonnen im Jahr.

Zwei Experten unter einem Dach

Pekutherm ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft für Kunststoffrezyklate – ein Markt, der in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Mit der Ecobox bietet das Unternehmen eine einfache Möglichkeit, mit platzsparenden Transportboxen in den Schlüsselindustrien, in denen Plastikverschnitt, -reste und Altmaterial anfallen, das Material direkt vor Ort sammeln zu können.

„Grünstoff und Pekutherm passen bestens zusammen. Wir haben beide den Anspruch, unsere Produkte so herzustellen, dass sie den Qualitätsvorgaben der Primärware entsprechen, aber gleichzeitig die knappen Ressourcen schonen und die CO2-Bilanz deutlich verbessern. Zudem wird bei der Nutzung eines Rezyklats in der Produktion ein wesentlicher Teil Energie eingespart. Daher ist unsere enge Allianz im Einkauf, der Verarbeitung und dem Qualitätsmanagement sowie dem Verkauf eine strategische Entscheidung für noch mehr Nachhaltigkeit in der Kunststoffbranche“, erklärt Robel Goitom, Geschäftsführer von Grünstoff. Vor allem die gemeinsame Logistik beim Ankauf und die anschließende sortenreine Verarbeitung der beiden Unternehmen soll in Zukunft Hand in Hand gehen, um den Rezyklat-Kunden optimale Lieferbedingungen bieten zu können. Auch die Nähe zu den Kunden nimmt zu.

Internationaler Ausbau

Am Pekutherm-Standort Geisenheim bieten sich zudem enorme Lagerkapazitäten, die auf Wunsch von Kunststoffverarbeitern als Zwischenlager für Lieferung-on-Demand gemietet werden können. Die strategische Zusammenarbeit, die sich mit dem Einstieg von Pekutherm bei Grünstoff ergibt, soll auch international weiter ausgebaut werden.

„Noch immer ist es weltweit so, dass hochwertige Kunststoffe wie Acrylglas oder Polycarbonat zu großen Teilen in Verbrennungsanlagen enden oder sogar als Müll einfach exportiert werden. Damit erleidet unsere eigene Wirtschaft einen Schaden und muss Rohstoffe teuer einkaufen. Unsere Rezyklate erfüllen die höchsten Ansprüche und können als Granulat direkt extrudiert werden – in einer Qualität, die nahezu gleichauf mit dem Primärprodukt ist“, sagt Heiko Pfister von Pekutherm. Die nachhaltige Kreislaufwirtschaft für PMMA (Acrylglas, Plexiglas), PC (Polycarbonat) und andere thermoplastische Kunststoffe sollte daher generell ein industrieller Fokus sein. Durch Recycling von hochwertigen thermoplastischen Kunststoffen wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und der Ressourceneffizienz geleistet.

Quelle: Pekutherm Kunststoffe GmbH