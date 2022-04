EU-Recycling Sonderpublikation NACHHALTIGE INDUSTRIE

„Nachhaltigkeit“ ist heute in aller Munde, und so erreichen auch uns täglich Anfragen, ob wir zu diesem wichtigen Zukunftsthema dieses und jenes berichten würden. Bislang konnten wir diesbezügliche Presseinformationen nur bedingt in unsere Redaktion aufnehmen, wenn sie sich mit den Inhalten unserer Fachmedien verbinden ließen.

In letzter Zeit sammelten sich aber immer mehr E-Mails mit Neuigkeiten an, die wir nicht in unser Themenumfeld Recycling einbringen konnten. Für den Papierkorb waren viele dieser Informationen – zu Start-ups und Leuchtturmprojekten, zu alternativen Wirtschaftsmodellen wie die Ökonomie des Teilens oder den Wachstumsmarkt „Refurbishment“ und nicht zuletzt zur Herausforderung „Digitalisierung“ – einfach zu schade, weshalb bei uns der Entschluss reifte, eine eigene Sonderpublikation zum Thema Nachhaltigkeit zu machen.

Hier ist sie: Willkommen, liebe Leser, zu diesem anderen EU-Recycling Magazin!

Immer mehr Unternehmen und Industrien erklären die Circular Economy und nachhaltiges Handeln zum Leitprinzip. Die Linearökonomie ist mit dem Klimawandel und der weltweiten Verknappung von Ressourcen – nicht vereinbar. Aktuelle technologische Entwicklungen, die Gesetzgebung sowie das Verbraucherverhalten begünstigen den Transformationsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft.

→ Blätterseiten der Sonderpublikation NACHHALTIGE INDUSTRIE

→ PDF-Datei der Sonderpublikation NACHHALTIGE INDUSTRIE

Wir wünschen Ihnen eine nützliche Lektüre!

Quelle: MSV GmbH / EU-Recycling