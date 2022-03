Neue Standards in Sachen Gefahrstofflagerung

Der Experte für Gefahrstofflagerung und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Denios SE aus Bad Oeynhausen, hat seine Erfolgsserie – Brandschutzlager des Typs RFP SD mit brandgeschützten Schiebetüren – patentieren lassen.

Zudem erfüllen die Produktfamilien RFP (Rack Fire Protect) und WFP (Walk in Fire Protect) nun alle notwendigen gesetzlichen Kriterien, um am europäischen Markt zugelassen zu werden: Offiziell wird das seit Januar 2022 durch die ETA-Zulassung besiegelt. Insgesamt stellen diese Entwicklungen Meilensteine in der Gefahrstofflagerung dar und sichern Denios weiterhin die Spitzenposition im Bereich Bandschutzlager.

Die 2020 eingeführte Ausstattungsvariante RFP SD (Sliding Doors) zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe überzeugt Anwender durch viele Vorteile: Neben einer besseren Raum- beziehungsweise Lagerausnutzung im Gefahrstofflager durch Verwendung von Schiebe- anstatt Flügeltüren, bietet die Ausführung Schutz vor Windlasten und die Möglichkeit der optionalen elektrischen Bedienbarkeit per Fernbedienung – etwa vom Gabelstapler aus. Vor unbefugtem Zugriff schützt darüber hinaus ein per RFID-Tag bedienbares Sicherheitsschloss. Sollte es im Lager zum Brandfall kommen, schließen die Türen automatisch.

120 Minuten Brandschutz im Ernstfall

Denios hat die Brandschutztüren im eigenen Hause entwickelt und auf höchste Sicherheit hin getestet. So erfüllen die Türen die EN 14351 für handbetätigte Tore, was bedeutet, dass diese etwa auf Schließgeschwindigkeiten, aufzuwendende Zugkräfte und Schutzmaßnahmen hin geprüft sind. Mit ihnen ausgestattet, erfüllt der RFP SD außerdem die strengste europäische Brandschutznorm (REI 120) und kann so einem Brand nicht nur 60, oder 90, sondern ganze 120 Minuten standhalten. Im Rahmen eines Brandschutztestes mit dem französischen Institut für Brandschutz, Efectis, konnte dies bewiesen werden. Damit ist Denios den Angaben nach weltweit der einzige Hersteller, der diese Norm erfüllt.

Brandschutzlager WFP und RFP erhalten europäische CE-Kennzeichnung

Mit dem Dokument ETA 21/0642 und der damit verbundenen CE-Kennzeichnung sind die brandgeschützten Raumsysteme WFP und RFP von Denios die ersten Bauprodukte dieser Art, die den Kriterien der Europäischen Technischen Bewertung (ETA) gerecht werden konnten. Kunden aus ganz Europa bietet diese Zertifizierung eine Bescheinigung über den gesetzeskonformen Einsatz des erworbenen Brandschutzlagers und somit eine deutliche Vereinfachung im Genehmigungsverfahren und in der Argumentation gegenüber dem Sachversicherer.

Quelle: Denios SE