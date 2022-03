Erste Bau- & Recyclingmesse in 2022 zeigt Produktneuheiten live & praxisnah

Ausstellende der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE nutzen Auftaktveranstaltung für neu entwickelte Maschinentechnik.

Nach knapp zwei Jahren Messepause geht’s endlich wieder los: Die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE gibt den Auftakt in ein Jahr voller Innovationen. Vom 5. bis 7. Mai 2022 präsentieren rund 185 Ausstellende auf der Doppelmesse ihre neuesten Produkte. Die Freude über persönliche Begegnungen und das praxisnahe Kennenlernen aktueller Maschinentechnik liegt in der Luft und auch das Messeteam sehnt dem Restart entgegen.

Projektleiterin Olivia Hogenmüller: „Maschinen und Innovationen wieder live zu erleben, sie realitätsnah zu vergleichen und als Lösung für die Herausforderungen des eigenen Betriebs zu bewerten – darauf freuen sich alle: Besucherinnen und Besucher, Ausstellende und auch wir als Messeteam. Über neueste Anlagentechnologien und elektrische Antriebssysteme bis hin zu digitalen Softwarelösungen erhalten unsere Besucherinnen und Besucher einen hervorragenden Überblick über die Trends und Entwicklungen innerhalb der Branche.“

Abbruchtechnik mit innovativen Ansätzen

Zeppelin präsentiert den neuen Cat 340 UHD Ultra High Demolition-Bagger. Dieser wurde für den schwierigen Abbruch von hohen Bauwerken entwickelt und verfügt über eine um mehr als 13 Prozent höhere Arbeitshöhe als sein Vorgänger Cat 340F UHD. Damit eignet er sich für den Einsatz an Bauwerken mit bis zu acht Stockwerken. Verschiedene Unterwagen-, Ausleger- und Stieloptionen sowie das große Programm an Cat Anbaugeräten für den Abbruch steigern die Flexibilität und maximieren die Maschinenauslastung. Für die schnelle Anpassung an die aktuelle erforderliche Arbeitshöhe ermöglicht das einzigartige Kupplungssystem den Auslegerwechsel ohne Spezialwerkzeug in nur 15 Minuten. Der Cat 340 UHD basiert auf der Technik der Cat Bagger der neuen Generation mit elektrohydraulischer Vorsteuerung, neu entwickelter Komfort-Kabine und zahlreichen Assistenzsystemen für mehr Effizienz und weniger Kraftstoffverbrauch.

Auf der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 2022 zeigt die Wirtgen Gruppe eine Neuheit in der Recyclingbranche: Die mobile Backenbrechanlage Mobicat MC 110(i) EVO2 von Kleemann ist sowohl beim Transport als auch in der Anwendung flexibel und vielseitig einsetzbar. Besonderes Highlight ist das neue effektive mehrstufige Überlastsystem, das punktuelle Überlastsituationen erkennt, die durch zu hartes und unbrechbares Material entstehen. So werden ungewollte Stillstandzeiten vermieden, die Verfügbarkeit erhöht und damit auch die Gesamtleistung. Mit dem intuitiven Bedienkonzept „Spective“ und mit der neuen digitalen Lösung „Spective Connect“ unterstützt Kleemann den Bediener im Arbeitsalltag.

Neueste Maschinen und Anbaugeräte für die Recyclingbranche

Liebherr präsentiert auf der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE erstmals den Mehrschalengreifer GMM 50-5. Der Fünfschalengreifer ist eine vollständige Neuentwicklung, die hauptsächlich Anwendung in der Maschinenklasse 35 bis 55 Tonnen findet. Der intelligent konzipierte Greifer ist prädestiniert für den wirtschaftlichen Umschlag im Schrott- und Recyclingbereich.

Auch nb Baumaschinen – Händler für Baumaschinen im Recyclingbereich – präsentiert kompakte Recyclingtechnik. Die mobile Betonmischanlage Kimera S430 erzeugt innerhalb von 30 Sekunden frischen Beton. Die Mischanlage transportiert die Materialien einzeln von separaten Bunkern, sodass das gewünschte Produkt auf der Baustelle ohne Verluste direkt vor Ort produziert werden kann. Die Austragsschnecke kann bis zu 180 Grad gedreht und 30 Grad geneigt werden, sodass jederzeit der optimale Punkt zur Austragung eingestellt werden kann. Die Anlage produziert exakt die abgefragte Menge und kann während dem Produktionsprozess jederzeit gestoppt werden. Das Material wird nicht aufwendig und teuer entsorgt, sondern vor Ort auf der Baustelle aufbereitet – damit lassen sich 90 Prozent der Transport- und Entsorgungskosten einsparen.

Digitale Lösungen für mehr Nachhaltigkeit im Recycling

Wastebox hat eine App entwickelt, mithilfe derer der gesamte Entsorgungsprozess digital abgebildet wird. Kunden und Lieferanten werden in Echtzeit vernetzt, sodass die Entsorgung der Baustellenabfälle schnell und transparent organisiert wird. Alle Informationen werden in einer zentralen Online-Plattform gebündelt und anschaulich bereitgestellt. Mithilfe von Data Analytics werden die Daten fortlaufend ausgewertet und sind jederzeit online verfügbar. Durch die smarte Nutzung wird die Entsorgungslogistik kontinuierlich optimiert – auch in Hinblick auf eine Reduktion des ökologischen Fußabdrucks. Daher sind sämtliche Transaktionen klimaneutral.

Das Unternehmen Paal präsentiert neueste Staubbindemaschinen. Diese sind mit der Steuerungssoftware „Curt“ ausgestattet, welche die Überwachung und Steuerung der Maschine remote und in Echtzeit ermöglicht. Verursachen bestimmte Arbeitsprozesse regelmäßig Staub oder Geruch, so kann anhand von Inputs, wie verschiedenen Wetterbedingungen oder Lichtschranken, definiert werden, wann und wie die Anlage automatisch ein- oder ausschaltet. Der Schutz vor Staub und Geruch liegt damit nicht mehr in den Händen der Mitarbeiter, sondern passiert automatisch, ressourcenschonend und energieeffizient.

