Die JD Austria GmbH wird Doppstadt-Händler für Österreich

Die Doppstadt Gruppe baut ihr weltweites Händlernetzwerk weiter aus: Mit der JD Austria GmbH hat der Spezialist für Aufbereitungstechnik einen kompetenten Handelspartner für den österreichischen Markt gewonnen.

Die JD Austria GmbH kann dabei auf die langjährige Expertise der Doppstadt Austria GmbH zurückgreifen. Das österreichische Unternehmen wurde 2021 zur JD Austria GmbH umfirmiert. Der neue Doppstadt-Partner übernahm zum 1. Januar 2022 ebenfalls den Service der beiden Hackermodelle DH 812LD und DH 812Q. Doppstadt hatte alle Hackerprodukte 2020 abgekündigt.

„Die Doppstadt Gruppe verfügt über ein starkes Netzwerk an Händlern, die in mehr als 50 Ländern operieren. Für den österreichischen Markt, der für Doppstadt einen sehr hohen Stellenwert hat, fehlte uns bislang ein Partner, der unser Portfolio professionell vertreibt“, sagt Tim Eckey, Leiter für die Vertriebsregionen Schweiz, Österreich, Italien sowie Südosteuropa bei der Doppstadt Umwelttechnik GmbH. „Mit JD Austria haben wir einen wertvollen Vertriebs- und Servicepartner hinzugewonnen, der unsere Kunden in Österreich optimal betreuen kann.“ Das österreichische Unternehmen vermarktet und vertreibt ab sofort alle technologischen Lösungen von Doppstadt in der Alpenrepublik. „Die Doppstadt Gruppe ist für ihre hochwertigen und zukunftsweisenden Technologien in den Bereichen Recycling- und Umwelttechnik in Fachkreisen hochgeschätzt“, sagt Thorsten Preiss-Haas, Geschäftsführer bei der JD Austria GmbH. „Wir sehen in der Zusammenarbeit deshalb große Chancen für unser Unternehmen und unsere Kunden.“

Doppstadt Austria wird zur JD Austria GmbH: Standort und Belegschaft übernommen

Die JD Austria GmbH ging 2021 aus der Doppstadt Austria GmbH hervor. Im Zuge der Umfirmierung übernahmen die Österreicher nicht nur den alten Standort von Doppstadt Austria, sondern auch die komplette Belegschaft. „Die MitarbeiterInnen von Doppstadt Austria verfügen über wertvolle Erfahrung in der Maschinenentwicklung und im Vertrieb von Doppstadt-Produkten“, sagt Thorsten Preiss-Haas. Dies gelte insbesondere für den Hacker DH 812LD, der in Österreich stetig weiterentwickelt wurde. „Die Fachkompetenz der Belegschaft ist ein großer Gewinn für uns und unsere Kunden. Besonders stolz sind wir, dass uns der langjährige Inhaber von Doppstadt Austria, Josef Doppstadt, weiterhin beratend zur Seite steht.“ Diese hinzugewonnene Expertise sei eine große Unterstützung – vor allem in Hinblick auf die Übernahme des Servicegeschäfts für die Hackermodelle DH 812LD und DH 812Q.

Die Doppstadt Gruppe hatte 2020 ihre Hackerprodukte abgekündigt. Seitdem fokussiert sich die Marke mit ihrem Produktportfolio ausschließlich auf die Entwicklung sowie den Vertrieb und Service von Aufbereitungstechnik in den Bereichen Entsorgung und Recycling. Die JD Austria GmbH wird auf dem Messestand von Doppstadt vom 30. Mai bis zum 3. Juni auf der IFAT 2022 vertreten sein.

Quelle: Doppstadt Gruppe