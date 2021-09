TCO Certified veröffentlicht Quiz zum Thema Elektroschrott

Am 14. Oktober ist der Internationale Tag des Elektroschrotts. Diese Initiative zielt darauf ab, ein Bewusstsein für das größer werdende Problem rund um das Thema Elektroschrott zu schaffen und die Belastung der Umwelt durch diese Form von Abfällen zu verringern sowie natürliche Ressourcen zu schonen. Um den Sensibilisierungsansatz der Initiative zu unterstützen, hat TCO Development nun ein Quiz zum Thema Elektroschrott ins Leben gerufen.

„Es ist wirklich von großer Bedeutung, über das Thema Elektroschrott zu sprechen, um den Käufern dabei zu helfen, einen ganzheitlicheren Ansatz für ihre elektronischen Geräte zu verfolgen“, sagt Gabriella Mellstrand, Marketing and Communication Director bei TCO Development.

Fast 2.000 Personen haben die Gelegenheit bereits genutzt und an dem Quiz teilgenommen. Im Folgenden finden sich einige der Ergebnisse:

18 Prozent sind der Ansicht, dass die wachsende Menge an Elektroschrott vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Menschen nunmehr endlich mit dem Recycling begonnen haben.

Der Anstieg des Elektroschrottaufkommens ist jedoch vor allem auf die wachsende Nutzung von Elektronikgeräten, kurze Produktlebenszyklen und die nur in wenigen Fällen möglichen Reparaturen zurückzuführen.

„Das Wichtigste, was jeder einzelne für die Umwelt tun kann, sowohl im Hinblick auf Elektroschrott als auch auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen, ist, IT-Produkte länger zu nutzen. Wird beispielsweise die Nutzungsdauer eines Notebooks um zwei Jahre verlängert, können die Gesamtemissionen um bis zu 30 Prozent gesenkt werden“, fährt Gabriella Mellstrand fort.

95 Prozent der Teilnehmer sind sich bewusst, dass Elektroschrott eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt.

Elektroschrott enthält eine Reihe gefährlicher Stoffe, die in die Umwelt entweichen und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß recycelt werden.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten lag mit seiner Antwort richtig, dass sich der geschätzte Wert der pro Jahr im Elektroschrott enthaltenen Rohstoffe auf 55 Milliarden Euro beläuft.

Der derzeitige Umgang mit Elektroschrott stellt nicht nur eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar, sondern hat auch negative wirtschaftliche Folgen. Elektronische Produkte enthalten eine Vielzahl knapper und wertvoller Ressourcen, die auch in Zukunft zur Deckung des Bedarfs für Produkte benötigt werden.

„Um dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, sollten IT-Produkte so lange wie möglich genutzt werden. Sei es durch eine eigene Verwendung, Wiederverwendung, Reparatur oder den Weiterverkauf. Ist all dies nicht mehr möglich, sollte sichergestellt werden, dass das Produkt verantwortungsvoll recycelt wird“, so Gabriella Mellstrand abschließend.

Zum Quiz von TCO Certified zum Thema Elektroschrott.

Quelle: AxiCom GmbH / TCO Certified