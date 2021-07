Ecobat erwirbt führenden Recycler von Lithium-Ionen-Batterien

Ecobat, der weltweite Marktführer im Recycling von Batterien, verkündet heute die Übernahme der Promesa GmbH & Co. KG, einem führenden Betreiber für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge mit Sitz in Hettstedt, Deutschland.

„Durch die Verstärkung des Promesa-Teams ist Ecobat der einzige Anbieter in Europa, der seinen Kunden das gesamte Spektrum der Recycling-Dienstleistungen für Lithium-Ionen-Batterien anbieten kann: vom Sammeln, Entladen und Zerlegen der Batterien über das Zerkleinern und Sortieren bis hin zur Entsorgung der schwarzen Masse“, sagt Jimmy Herring, Präsident und Geschäftsführer von Ecobat. „Durch die Akquisition wird Ecobat seine Position im Bereich des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien erweitern und plant zukünftige Investitionen, um die Produktion in unserer Promesa-Anlage zu erhöhen und zusätzliche Demontagekapazitäten in Deutschland aufzubauen.“

Die Nachfrage nach Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge nimmt in ganz Europa und weltweit weiter zu. Das Marktvolumen wird Erwartungen zufolge in den nächsten zehn Jahren auf 4,7 Milliarden US-Dollar steigen. Für Ecobat bietet Promesas strategischer Standort im Zentrum der deutschen Automobilproduktion einen wichtigen Zugang zu einem der bedeutendsten Märkte für Batterieherstellung und OEM-Produktionsabfall. Das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge verzeichnet europaweit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 31,6 Prozent. Zudem ist Promesa ein zentraler Bestandteil in der Wertschöpfungskette für das Recycling von Batterien, wodurch Ecobat bedeutende Genehmigungen für 3.200 Tonnen an chemischen Produkten erhält. Diese Verträge decken ein breites Spektrum der mit Batteriechemie verbundenen Abfallstoffe ab – von Haushaltsbatterien bis hin zu Elektrofahrzeugen –, die Ecobat expansive Wachstumschancen in Aussicht stellen.

Quelle: Ecobat