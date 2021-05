Verpackungslizenzierung mit Mehrwert – Branchenrelevante Partnerangebote

Der Umweltdienstleister Interseroh erweitert seinen Online-Shop Lizenzero um einen exklusiven Partnerbereich und fördert den Angaben nach damit die Vernetzung seiner Kunden mit branchenrelevanten Unternehmen und Dienstleistungen.

(Online-)Händler und Hersteller, die ihre Verpackungen über den Webshop lizenzieren, erfüllten nicht nur ihre Pflichten aus dem Verpackungsgesetz, sondern profitierten künftig zudem von besonderen Angeboten in den Bereichen Verpackung, Software und Logistik. Die ausgewählten Partnerunternehmen wiederum erreichten mit ihren Angeboten mehr als 20.000 Bestandskunden.*

„Wir möchten ein Win-Win-Umfeld für Unternehmen und Umwelt schaffen“, sagt Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der Interseroh Dienstleistungs GmbH. „Zum einen vereinfacht unser Webshop die Lizenzierung bei einem dualen System. Das gibt gerade kleineren Unternehmen mehr Sicherheit, auch mit Blick auf die steigenden Anforderungen aus dem Verpackungsgesetz. Zum anderen unterstützen wir mit unserem neuen Partnerbereich gezielt sinnvolle und nachhaltige Kooperationen im Bereich E-Commerce, Verpackung, Fulfillment und Beratung. Wenn das Business der Beteiligten rund läuft, können sie ihrer Produktverantwortung leichter nachkommen – und das Verpackungsrecycling wird gestärkt.“

Zum Start unterstützen die folgenden Partnerunternehmen die Initiative von Interseroh: BB-Verpackungen möchte mit seinen Verpackungen aus erneuerbaren Materialien und Recycling-Werkstoffen einen Online-Versand mit „gutem Gewissen“ erleichtern. Mit Kartonplus ist ein weiterer Spezialist für Verpackungsmittel im Bereich E-Commerce-Versand an Bord. Nachhaltige Verpackungslösungen stehen auch bei Packiro im Fokus. Mit seinem Know-how im Bereich recyclingfähiger Verpackungen sieht sich das Unternehmen im Lizenzero-Netzwerk auch in einer beratenden Funktion.

Ebenso relevant wie das Thema Verpackung sind für die Online-Händler Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen. byrd unterstützt mit seinem internationalen Fulfillment-Netzwerk schnell wachsende Online-Händler sowie Direct to Consumer (D2C)-Marken beim Wachstum und möchte gemeinsam mit Lizenzero nachhaltige Lösungen für die E-Commerce-Branche etablieren. Alaiko bietet moderne Fulfillment-Lösungen, speziell für stark wachsende E-Commerce Brands. Als Anbieter für E-Commerce-Lösungen ist zudem Shopware als Service-Partner mit dabei. Der Online-Shop Lizenzero zum Beispiel basiert auf der Software dieses Anbieters. Kaufland.de ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze Deutschlands. Der Marktplatz bietet (Online-)Händlern eine optimale Plattform für den Auf- und Ausbau ihres Multichannel-Vertriebs. Und nicht zuletzt ergänzt der Händlerbund, Europas größter Online-Handelsverband, das Angebot für Lizenzero-Kunden, unter anderem durch umfangreiche Unterstützung in Sachen Recht, Beratung und Weiterbildung.

Quelle: Interseroh

*Wann immer das generische Maskulinum verwendet wird, dient dies lediglich der besseren Lesbarkeit. Gemeint sein können aber alle Geschlechter (Die Redaktion).