Lkw-Entlader zur schnellen Aufgabe von Schüttgütern

Apex Fördertechnik liefert mit dem MTD50R Truck Unloader von McCloskey eine Fördereinrichtung, die in der Lage ist, Schüttgüter aus einem Sattelauflieger direkt zu übernehmen und in einem Arbeitsgang auf ein Güterschiff zu verladen.

Die Effizienz des Güterumschlags für den Schifftransport ist primär durch die Geschwindigkeit des Verladevorgangs bestimmt, da die Liegezeiten im Hafen einen maßgeblichen Kostenfaktor darstellen. Üblicherweise werden originäre Schüttgüter wie Recyclingmaterial, Sande, Kiese oder Kohle nahe der Anlegestelle abgekippt, um diese in einem separaten Arbeitsschritt mittels Seilbaggern zeitaufwendig auf ein Güterschiff zu verladen. Der Materialumschlag mit einem Kranbagger hat sich aufgrund des vergleichsweise hohen Kosten- und Betriebsaufwands als relativ unpraktikabel erwiesen.

Zielvorgaben übertroffen

„Wir haben mit McCloskey bereits zahlreiche Tests gefahren, den Güterumschlag von Lande zu Wasser grundlegend zu vereinfachen“, erklärt Rolf Lieben, Geschäftsführer von Apex Fördertechnik aus Geilenkirchen. „Einer unserer Kunden äußerte dann die konkrete Zielvorstellung, mit dieser mobilen Förderanlage 300 Tonnen Asphaltaufbruch pro Stunde vom Lkw auf ein Frachtschiff zu verladen. Im Ergebnis haben unsere Testläufe mit dem neuen MTD50R Truck Unloader gezeigt, dass sogar eine Umladung zwischen 450 und 500 Tonnen Aufgabematerial pro Stunde möglich sind. Dieses Ergebnis übertraf nicht nur deutlich die genannte Zielvorgabe, sondern verdoppelt in der Tat die Aufgabemenge, die sonst mit einem herkömmlichen Seilbagger in der Stunde erzielt würde. Auf diese Weise lässt sich die Liegezeit des Güterschiffs effektiv halbieren.

Ohne zuvor Material an der Anlegestelle abzukippen und dieses anschließend erneut aufnehmen zu müssen, bietet das Umladen via Truck Unloader einen erheblichen Zeitvorteil. Der mobile Förderer wird direkt an der Anlegestelle positioniert, der Sattelauflieger fährt rückwärts an die Maschine heran und lädt das Material direkt in den Aufgabebunker. Der hochbelastbare Stahltrichter ist 2,20 Meter breit und ermöglicht die Aufnahme von bis zu 20 Kubikmeter in der Standardausführung. Über das schwenk -und ausfahrbare Austragsband lässt sich das Aufgabematerial nach Bedarf weit in das Schiff hinein verladen, sogar ein Absenken des Förderbandes auf bis zu zehn Grad ist hier möglich, um die Reichweite maximieren zu können. Unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten wie ausgefallenen Relinghöhen oder extremen Wasserständen lässt sich das Austragsband zudem auf eine Abwurfhöhe von bis zu 6,50 Meter anheben. Eine unter der Anlage befindliche Auffangwanne verhindert ein unkontrolliertes Herausfallen von Schüttgütern.

„Die Resonanz unserer Kunden zum MTD50R Truck Unloader von McCloskey ist durchweg positiv. Das liegt zum einen am hohen Durchsatz durch die geringen Entladezeiten von nur drei Minuten pro Lkw, zum anderen haben wir die Entlademaschine in Einzelfällen auf individuellen Kundenwunsch hin mit zusätzlichen Vorrichtungen versehen, die für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen“, erklärt Lieben. „Angefangen beim installierten Untergurtschutz, um zu verhindern, dass bei der Aufgabe Material ins Wasser fallen könnte, über eine Einhausung mit Plane über dem Beschickungsbereich bis hin zu Bedüsungseinrichtungen an den Übergabepunkten, falls es mal besonders trocken ist.“

Das Apex Fördertechnik Service-Paket bietet seinen Kunden im Zusammenhang mit dem Entlader alle Dienstleistungen rund um Reparatur, Wartung sowie den Austausch von Verschleißteilen wie Gurten, Tragrollen und Abstreifern.

Quelle: Apex Fördertechnik GmbH