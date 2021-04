Schrottankauf Exclusiv in Herne – lokaler Beitrag zu globalen Herausforderungen

Schrott und Altmetall ist ein kleiner Baustein eines deutschlandweiten Recyclingsystems, das eine Grundlage der Wirtschaft bildet. Schrottankauf Exclusiv aus Herne trägt einen Teil dazu bei, Altmetall dem Verwertungskreislauf zuzuführen.

Deutschland als Exportnation ist in der industriellen Produktion, in unterschiedlichsten Branchen, auf große Mengen unverzichtbarer Rohstoffe angewiesen. Insbesondere der Bedarf an verschiedenen Metallen steigt kontinuierlich. Besonders ausgeprägt ist der Bedarf an Stahl. Mehr als 42 Mio. Tonnen davon produziert die Schwerindustrie in Deutschland pro Jahr. Verbraucht wird er vor allen Dingen in der Baubranche, in der Automobilindustrie sowie in der Herstellung von Metallwaren und im Maschinenbau. Gleichzeitig ist Deutschland vergleichsweise arm an Rohstoffen und deshalb gezwungen, Metalle, Erze und Zwischenprodukte im Wert von fast 200 Mrd. Euro jährlich zu importieren.

Recycling als nachhaltige Alternative

Um den wachsenden Bedarf an Metallen zu decken, ist es unerlässlich, alle vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Dazu zählt auch die Wiederverwertung von Altmetallen. Aluminium, Rohstahl und Kupfer werden zu bis zu 60 Prozent als sogenannte Sekundärrohstoffe genutzt, stammen also aus dem Recycling von Altmetallen. Durch Recycling wird nicht nur der Import von Primärrohstoffen reduziert und damit Kosten gesenkt. Die industrielle Wiederverwertung von Stahl verbraucht zudem nur etwa die Hälfte der Energie, die für die Stahlgewinnung aus Erz aufgebracht wird. Damit trägt das Recycling von Schrott und Altmetall aus Herne aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei.

Schrott und Altmetall

Städte wie Herne gehören zu Wirtschaftsstandorten, die auf Metall angewiesen sind und Altmetall produzieren. Damit sind sie gleichzeitig die beiden zentralen Elemente eines Wiederverwertungskreislaufs. Dabei spielen sowohl das gewerbliche Altmetall als auch Schrott und Altmetall aus privaten Haushalten eine wichtige Rolle. Um ein Recycling wertvoller Metalle zu ermöglichen, sind Fachbetriebe in unterschiedlichen Stufen des Prozesses unverzichtbar. Bevor Altmetalle der Wiederverwendung zugeführt werden können, müssen sie im ersten Schritt gesammelt, fachgerecht sortiert und gelagert werden. Hier tragen Unternehmen wie Schrottankauf Exclusiv einen wichtigen Teil zur Wertschöpfungskette bei, indem sie ein Bindeglied zwischen Verbrauchern und den Recyclingunternehmen bilden.

Schrottabholung und Schrottankauf in Herne

Der Begriff „Schrott“ vermittelt ein eher negatives Bild, das Assoziationen mit nicht mehr Brauchbarem und vielleicht sogar Wertlosem vermittelt. Dabei ist Metallschrott, wie beschrieben, alles andere als wertlos. Sowohl für Gewerbe als auch für Privathaushalte sind Schrott und Altmetall jedoch meist lästig. Ob als Abfallprodukt in der Produktion oder Überbleibsel bei Sanierung und Renovierung privater Immobilien: Schrott braucht Platz, ist in Eigenregie nur mit großem Aufwand zu beseitigen und insgesamt meist ein Ärgernis. Kostenfreie Schrottabholung und fachgerechte Entsorgung sind deshalb auch in Herne eine gefragte Dienstleistung, die Unternehmen und Privatpersonen das Leben deutlich erleichtern. Gerade in größeren Mengen hat Altmetall jedoch auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Im Schrottankauf beteiligen Unternehmen, wie Schrottankauf Exclusiv aus Herne, ihre Kunden an den Gewinnen, die durch den Verkauf von Altmetall an Unternehmen der Wiederverwertung erzielt werden. So spart der Kunde nicht nur Zeit und Geld durch eine kostenfreie Schrottabholung, sondern kann unter Umständen sogar beim Schrottankauf einen Profit erzielen, der zumindest Teile der ursprünglichen Anschaffungskosten oder Kosten einer Neuanschaffung abdeckt.

Schrottankauf Exclusiv in Herne

Als mobiler Schrotthändler betreut Schrottankauf Exclusiv aus Herne Kunden in ganz Nordrhein-Westfalen. Als vertrauenswürdiger Partner bietet das Unternehmen umfassenden Service in Sachen Schrott- und Altmetall. Das Leistungsangebot umfasst die kostenlose Abholung, den Ankauf und die fachgerechte Entsorgung von Altmetallschrott, zum Beispiel aus Aluminium, Kupfer, Zink oder Zinn. Beste Preise im Altmetallankauf erzielen Kunden bei sortenreinen Metallen, die auf Basis aktueller Börsenpreise angekauft werden. Die Schrottabholung umfasst außerdem die Abnahme von metallhaltigem Mischmüll, Kabel- und Kupferresten, Elektromotoren, Haushaltsgeräten und die komplette Autoentsorgung. Nach zuverlässiger Terminvereinbarung übernimmt Schrottankauf Exclusiv aus Herne alle weiteren Arbeiten. Die Schrottabholung beinhaltet alle Arbeiten vor Ort, bis hin zu einer fachgerechten Demontage oder dem Zerlegen sperriger Teile. Dem Kunden bleiben aufwändige, zeitraubende und gefährliche Arbeiten, wie das Vorsortieren oder Bereitstellen des Schrotts komplett erspart. Für die Terminvereinbarung stehen Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. In einem Erstgespräch wird geklärt, um welche Art und welche Mengen Schrott es sich handelt und welche Arbeiten im Rahmen der Abholung erledigt werden sollen. Interessenten erhalten im Anschluss einen konkreten Terminvorschlag sowie gegebenenfalls ein Angebot für den Ankauf.

Quelle: Schrottankauf Exclusiv, Hamza El-Lahib