Wanzl bringt umweltfreundliche Einkaufswagen und -körbe auf den Markt

Mit der neuen Produktlinie Salsa eco setzt sich der Retail-Experte für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit beim Einkaufen ein. Dabei folgt das Unternehmen dem überzeugenden Grundgedanken des Recyclings: Aufbereiten und wiederverwenden statt verschwenden.

Die Einkaufswagen-Produktlinie Salsa eco ist in einen in sich geschlossenen Recyclingprozess eingebunden. Dieser beginnt mit der sauberen Abfalltrennung über den Gelben Sack beziehungsweise die Gelbe Tonne. Ob Joghurtbecher, PET-Flasche oder andere Kunststoffverpackungen: Die eingesammelten Wertstoffe werden in einer Sortieranlage nach Materialart eingeteilt. Anschließend folgen die Reinigung, Aufbereitung und Labor-Analyse der geeigneten Materialien, bevor diese zu hochwertigen Polyesterfasern oder Kunststoffgranulat weiterverarbeitet werden. Auf diese Weise entstehen neue Qualitätsrohstoffe zur Herstellung der eco Produktlinie von Wanzl.

Bringt Schwung ins Einkaufen

Der Einkaufswagen Salsa eco steht für ein unbeschwertes Einkaufserlebnis in jeder Hinsicht – für Kunden und Händler. „Ganzheitlich ressourcenschonendes Einkaufen gewinnt zunehmend an Bedeutung“, stellt Martin Dehm, Produktmanager Einkaufswagen bei Wanzl, fest. „Darauf sollten Händler in der Store-Gestaltung und -ausstattung achten. Qualitätsstandards müssen dabei natürlich erhalten bleiben.“

Die Produkte der Linie Salsa eco erfüllen diese Ansprüche ideal. Sie verbinden eine nachhaltige Umweltstrategie mit der Qualität von Wanzl. Für ihr innovatives Designkonzept wurde die Modellserie Salsa bereits mit dem German Design Award ausgezeichnet. Die engmaschigen Korbstrukturen wiederholen sich, knüpfen ein Netz, als wäre es natürlich gewachsen, und erzeugen so eine einzigartige Dynamik und Leidenschaft. Ohne Zweifel: Der Einkaufswagen Salsa bringt Schwung ins Einkaufen. Dafür sorgen auch die hochwertige Verarbeitung für beste Manövrierbarkeit und extra leise Rollen mit Gummi-Laufflächen.

Wer zudem Frische und Natürlichkeit in die Gänge seines Marktes bringen möchte, sollte sich für die grüne Ausführung entscheiden. Oder doch lieber in Schwarz für schlichte, zeitlose Eleganz? So oder so, die Flächen an Stirnseiten und Seitenelementen bieten stets ausreichend Platz für Logos, Botschaften oder das eco-Siegel von Wanzl als deutliches Zeichen für nachhaltiges Einkaufen. Und das kann jeder setzen: vom Convenience-Shop über Supermarkt bis zum Hypermarkt. Denn die Salsa eco-Produkte sind in verschiedenen Größen lieferbar. Einkaufswagen gibt es mit einem Fassungsvermögen von 95 Litern, 150 Litern oder 200 Litern, zudem Einkaufskörbe mit wahlweise 26 Litern oder 40 Litern.

Praktisches Zubehör

Einkaufen mit Kindern, besondere Waren schützen, Großeinkäufe stemmen: Dank der umfassenden Palette an Zubehör gelingt jeder Supermarktbesuch. Die bequemen und vor allem sicheren Kindersitze machen kleine Einkäufer zu Passagieren und die Einkaufstour zur Unterhaltungsfahrt. Sind die lieben Kleinen zu Hause, bietet der hochgeklappte Sitz optimalen Schutz für empfindliche Waren. Zusätzlich unterstützen Warentrenngitter an der Spitze des Wagens Kunden beim Separieren und Strukturieren der Artikel. Getränkekästen oder sperrige Verpackungen finden in der Kistenablage am Untergestell komfortabel Platz. Apropos Komfort: Die Griffeinheit Promobox Plus S-Grip lässt sich mit praktischem Zubehör wie Becher- und Scannerhalter sinnvoll ergänzen. Auf solche Details kommt es an, wenn nachhaltiges Einkaufen zum Erlebnis werden soll.

Quelle: Wanzl GmbH & Co. KGaA