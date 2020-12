Bremer Entrümpelungsunternehmen Rümpel-Stars ist ein Team aus Freunden

Eine transparente und nachhaltige Arbeitsweise ist bei dem Entsorgungsunternehmen Rümpel-Stars (https://www.ruempel-stars.de/) aus Bremen fest in den Unternehmenswurzeln verankert. Gegründet wurde das Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf private und gewerbliche Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen. Das Besondere an den Rümpel-Stars ist, dass sie nicht zu einer großen Unternehmenskette gehören, sondern ein Team aus Freunden sind. Sie handeln schnell, zuverlässig und sauber. Aber nicht nur der starke Zusammenhalt innerhalb des Teams unterscheidet sie von anderen Entsorgungsunternehmen, sondern auch ihre Unternehmensphilosophie.

Transparente Kostengestaltung

Für die Rümpel-Stars ist die transparente Kostengestaltung einer der wichtigsten Faktoren in der professionellen Entrümpelung von Wohnungen & Co. Unseriöse Entsorger locken Kunden mit vermeidlich „kostenlosen“ Entrümpelungen. Bei diesen kostenlosen Entrümpelungen werden die Erlöse durch den Verkauf der wertbringenden Gegenstände einer Entrümpelung erwirtschaftet. Diese Erlöse werden jedoch häufig nicht für die nachhaltige Entsorgung von Müll und Sondermüll genutzt, sodass die restlichen, wertlosen Gegenstände unsachgerecht entsorgt werden. Diese unseriösen Anbieter gefährden die gesamte Branche.

Durch eine intransparente Kostengestaltung werden häufig versteckte Kosten abgerechnet, von denen der Kunde erst am Schluss erfährt. Für die Rümpel-Stars ist eine transparente Kostengestaltung einer der wichtigsten Eckpfeiler Ihrer Unternehmensphilosophie. Durch eine genaue Vorkalkulation wird dem Kunden ein Pauschalpreis angeboten, sodass es zu keinen verstecken Kosten kommen kann.

Kalkulation nur mit Besichtigung der Immobilie

Eine fundierte Kalkulation kann häufig nur auf Grundlage einer Besichtigung durchgeführt werden. Aus diesem Grund bieten die Rümpel-Stars aus Bremen eine kostenlose Besichtigung der betroffenen Immobilien an. In einem Vorgespräch können so alle anfallenden Kosten abgeklärt werden. Dieses Vorgehen schafft Vertrauen und stärkt die Seriosität.

Nachhaltigkeit

Die Umwelt ist einer der höchsten Güter, die wir besitzen. Als Entsorgungsunternehmen sollte es die Pflicht sein, dass die Entsorgungsgesetze eingehalten werden. Das bedeutet beispielsweise, dass Sondermüll nach den gesetzlichen Vorgaben entsorgt wird und recyclebare Stoffen recycelt werden. Als nachhaltiges Unternehmen sorgen die Rümpel-Stars dafür, dass sämtliche Gegenstände fachgerecht und nach gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden. Mögliche Kosten für Sondermüllentsorgungen werden schon im Pauschalpreis einkalkuliert.

Unternehmen mit Gesicht & Charakter

Die Rümpel-Stars verstecken sich nicht hinter einem großen Unternehmen. Sie sind ein Team aus Freunden, das zusammenhält und schon seit Jahren zusammenarbeitet. Eine faire Entlohnung der Mitarbeiter und ein gutes Betriebsklima sind weitere, wichtige Eckpfeiler in der Unternehmensphilosophie der Rümpel-Stars. Die Aufträge in der Entsorgungsbranche können sehr hart und anstrengend sein, doch wer sich gut versteht und freundschaftlich miteinander umgeht, schafft auch diese Herausforderungen. Die Rümpel-Stars sind ein professionelles und seriöses Entrümpelungsunternehmen aus Bremen mit Gesicht und Charakter.

Quelle: Rümpel Stars UG