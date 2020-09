Otto Heinz für besondere Verdienste um die Umwelt in Bayern geehrt

Am 16. September 2020 wurde VBS-Präsident Otto Heinz von Umweltminister Thorsten Glauber mit der Bayerischen Umweltmedaille ausgezeichnet. Die Staatsmedaille stellt die höchste Auszeichnung dar, die der Bayerische Staat für „besondere Verdienste um die Umwelt“ zu vergeben hat.

Der Name Otto Heinz ist in der bayerischen Abfallwirtschaft ein Begriff. „Abfall muss der Rohstoff von Morgen werden“ lautet die Botschaft des Unternehmers und Präsidenten des VBS – Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e. V. Sein zertifiziertes Entsorgungsunternehmen konzentriert sich auf hochwertige und ortsnahe Wiederverwertung, unter anderem von Kunststoffen, Papier oder Holz. Nach eigenen Erfassungen werden dadurch jährlich über 6.000 Tonnen Kunststoff zurückgewonnen, was 130 Eisenbahntankwagen Erdöl einspart. Otto Heinz ist zudem einer der Pioniere im Umweltpakt Bayern – sein Unternehmen ist seit den Anfängen 1995 mit dabei, aktuell mit Energiemanagement nach ISO 50 001.

Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, dankte Otto Heinz herzlich für seinen Einsatz: „Als Vorsitzender des Verbandes der Bayerischen Entsorgungsunternehmen werfen Sie Ihren Einfluss und den Ihres Verbandes in die Waagschale, um Wertstoffkreisläufe in Bayern vorwärts zu bringen. Der VBS ist ebenfalls Mitglied im Umweltpakt. Mit dem Industrie- und Handelskammertag setzt er sich für einen verstärkten Einsatz von Sekundärrohstoffen ein, um die bayerische Wirtschaft unabhängiger von Rohstoffimporten zu machen. Das nützt der Umwelt und uns allen. Darüber hinaus sind Sie umfangreich weiter ehrenamtlich engagiert, unter anderem zehn Jahre im IHK-Umweltausschuss und aktuell als Vizepräsident der IHK für München und Oberbayern.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e. V. (VBS)