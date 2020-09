Burkard Oppmann in die Geschäftsführung der Faun Gruppe berufen

Mit Wirkung zum 1. September 2020 wurde Burkard Oppmann zum Geschäftsführer der Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG ernannt. Oppmann bildet mit Patrick Hermanspann (CEO), Matthias Kohlmann (CFO) und Thorsten Baumeister (COO) die Geschäftsführung der Faun Gruppe und ist als CSO Germany für den Vertrieb, After Sales und die Faun Services GmbH in Deutschland verantwortlich.

„Ich freue mich sehr, dass Burkard Oppmann unsere Geschäftsführung stärkt“, erklärte CEO Patrick Hermanspann. Berufliche Stationen des gebürtigen Würzburgers waren bis 1991 die Produktionsleitung der Nutzfahrzeuge bei der Karosseriefabrik Voll in Würzburg und anschließend bis 1995 Edelhoff Polytechnik in Augsburg und Iserlohn. Seit 1995 ist Oppmann bei der Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG tätig. Als Prokurist wurde er 1997 benannt und seit 2008 ist er zudem Geschäftsführer der Faun Services GmbH.

„Ich gratuliere Burkard Oppmann sehr zu seiner Ernennung. Sein hohes Engagement für unsere Unternehmensfamilie ist herausragend. Ich freue mich, ihn auch in Zukunft in seiner neuen Funktion wirken zu sehen. Er hat sich diese Position im besten Sinne des Wortes verdient“, erklärte der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Johannes F. Kirchhoff. Neben dem Neufahrzeuggeschäft verantwortet Oppmann den Kundendienst und After Sales Service in den Faun-Kundencentern sowie das Miet- und Leasinggeschäft.

Der aktuellen Markteinführung der Wasserstofffahrzeuge „Bluepower“ räumt Oppmann größte Bedeutung bei. „Wir sind als Erster mit dem Wasserstoffantrieb am Markt. Für uns ist das die Zukunft einer ganzheitlichen, emissionsarmen Entsorgung und Straßenreinigung.“ Derzeit läuft der deutschlandweit erste Praxistest in Bremen. Ehrenamtlich engagiert sich Burkard Oppmann im VAK e.V. als Vizepräsident und als Arbeitsgruppenvorsitzender für Abfallsammelfahrzeuge.

Quelle: Faun Gruppe