Welche Folgen hat die Corona-Krise für die Abfallwirtschaft?

In einer aktuellen Studie „Covid-19 – Herausforderungen und Chancen für die Abfallwirtschaft“ untersucht das Trend- und Marktforschungsinstitut waste:research derzeit die Auswirkungen der Pandemie auf die Abfallwirtschaft – unter anderem anhand von drei Szenarien. Des Weiteren werden aktuelle Herausforderungen sowie entstehende Chancen und Potenziale für die langfristige Entwicklung der Branche dargestellt.

Die rasante Ausbreitung und unklare weitere Entwicklung von Covid-19 stellt Bevölkerung, Politik und Wirtschaft vor besondere Herausforderungen. Über die umfangreichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens ist die Wirtschaft massiv betroffen; so wird mit einer Verringerung des Wirtschaftswachstums im Euroraum von zwischen zehn bis zwanzig Prozent gerechnet. Sicher ist schon jetzt, dass viele Wirtschaftsbereiche sich – getriggert durch die Corona-Krise – in den kommenden Jahren wandeln werden, zum Beispiel durch eine zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt, höheren Anforderungen an die Flexibilität innerhalb von Unternehmen oder einem verstärkten Fokus auf dezentrale und regionale Lieferketten. Die sicher kommende zweite Welle führt aktuell zu erneuten einschneidenden Maßnahmen und verstärkt die Wirkungen noch einmal.

Auch die Abfallwirtschaft ist stark betroffen: Allein im ersten Monat der Pandemie stieg die Menge des Hausmülls um 20 Prozent, während in Industrie und Gewerbe die Abfälle über 20 Prozent abnahmen. Die Abfallwirtschaft als systemrelevanter Wirtschaftszweig musste Notfallpläne aktivieren und Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter treffen. Dabei wurden gleichzeitig viele Angestellte ins Homeoffice geschickt oder auf Kurzarbeit umgestellt. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung sind Folgen durch Insolvenzen und geringerer Nachfrage in allen Sektoren auf lange Sicht denkbar. Durch schwache Liquidität werden Projekte im Verlaufe des Jahres gekürzt werden müssen. Optimierungsmaßnahmen werden in allen Ebenen zu Reduktionen führen und die Nachfragesituation am Servicemarkt nachhaltig beeinflussen.

Im Rahmen der Studie „Covid-19 – Herausforderungen und Chancen für die Abfallwirtschaft“ des Trend- und Marktforschungsinstituts waste:research (powered by trend:research) werden in einem Überblick vergangene Krisen (Pandemien und Wirtschaftskrisen) und deren Auswirkungen sowie Maßnahmen zur Bewältigung dargestellt, deren Vergleichbarkeit auf die Corona-Krise und deren Folgen analysiert sowie die weitere Entwicklung in Bezug auf die Abfallwirtschaft betrachtet und in drei Szenarien dargestellt. Dies geschieht auf der Basis von empirischen Daten und ergänzenden Interviews mit Branchenexperten.

Bei Interesse an der Studie und für weitere Informationen bitte an presse@wasteresearch.de wenden.

Quelle: waste:research