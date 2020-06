Meisterlich: NVG gewinnt Volvo Action Service Award in Europa

NVG Nutzfahrzeugvertriebs GmbH, aus Hamm in Nordrhein-Westfalen, gewinnt den begehrten VAS Award. Bei dem Wettbewerb setzte sich die NVG gegen alle Service-Werkstätten von Volvo Trucks in Europa durch.

Auch in Zeiten von Corona waren und sind die Servicepartner von Volvo Trucks für ihre Kunden da. Dabei zählt die schnelle Hilfe durch den Volvo Action Service zu der Speerspitze der schnellen Unterstützung bei Pannen und Unfällen mit einem Lkw. Der Action Service der NVG Nutzfahrzeugvertriebs GmbH hat sich mit seinem schnellen und professionellen Einsatz als der beste in Europa an die Spitze gesetzt, und wurde hierfür mit dem Volvo Action Service (VAS) Award ausgezeichnet.

„Es ist das Verdienst eines engagierten und hoch professionell arbeitenden Teams“, lobt NVG Geschäftsführer Paul Horstmann. „Mit unserem Standort direkt an einer der Hauptschlagadern des Europäischen Güterverkehrs, der A2 im Nordosten des Ruhrgebiets, haben wir 24 Stunden am Tag die unterschiedlichsten, teils auch gefährlichen Herausforderungen zu meistern.“

Die drei erfahrenen Nutzfahrzeug-Mechatroniker, die das Servicefahrzeug fahren, sind für die Sicherheit am Einsatzort geschult und zertifiziert. Sie haben darüber hinaus ein spezielles Notdienst-Training bei Volvo Trucks absolviert. Der Innenraum des Servicefahrzeugs ist eine vollständige mobile Werkstatt und komplett auf die Bedürfnisse der Mechaniker abgestimmt. Signalanlagen sorgen auch in der Nacht für Sicherheit an der Pannenstelle.

„Es ist eine Freude zu sehen, wie sich die KollegInnen mit Hingabe und Engagement für die Belange der Kunden in den meist sehr nervenaufreibenden Notsituationen einsetzen. In ganz Deutschland zeigen alle unserer Vertragspartner einen hervorragenden Einsatz“, stellt Markus Weckesser, Director Service Market von Volvo Trucks in Deutschland, fest. „Es erfüllt uns alle auch mit Stolz, dass mit der NVG nun zum zweiten Mal in Folge ein Betrieb in Deutschland ausgezeichnet wird.“ Im letzten Jahr konnte der Truck Service Bergstrasse schon den renommierten Award nach Rheinland-Pfalz holen.

Bei dem europaweiten Wettbewerb von Volvo Trucks setzte sich die NVG gegen sämtliche Service-Werkstätten von Volvo Trucks aus 16 Ländern durch. Hierbei wurden die jeweiligen Einsätze nach verschiedenen Kriterien bewertet, darunter beispielsweise die Zahl der Pannenfälle, Reaktionszeiten und abgearbeitete Fälle innerhalb von sechs Stunden. Dabei konnte die NVG auf voller Linie überzeugen.

Quelle: Volvo Trucks (für den Inhalt verantwortlich)