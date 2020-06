Tomra feiert digitale Markteinführung seiner neuesten Sortierlösungen

In Reaktion auf die weltweit gestiegene Nachfrage nach schnelleren, effizienteren und intelligenteren Lösungen zur Materialsortierung hat Tomra Sorting Recycling die neuesten und fortschrittlichsten Sortierlösungen, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen entsprechen, unter dem Motto „Symphony of all Sorts“ vorgestellt. Präsentiert wurde die neueste Generation Autosort und Autosort Speedair, sowie die Pläne für die bevorstehende Einführung einer dritten neuen Lösung, Autosort Cybot.

Die Produkteinführungen sollten ursprünglich auf der IFAT 2020 stattfinden. Mit Absage der Messe aufgrund von Covid-19 passte Tomra seine Pläne entsprechend an und wählte für die weltweite Markteinführung das digitale Format. Veranstaltet unter dem Slogan „Symphony of all Sorts“ wurde die Art und Weise, wie die neueste Generation Autosort und seine ergänzenden Produkte eine perfekt harmonisierte Sinfonie zur Sortierung aller Arten von Abfall mit hoher Präzision und Perfektion schaffen, veranschaulicht.

Etwa 1000 Delegierte, darunter Vertreter einer Reihe internationaler und regionaler Pressetitel, hörten den Produktpräsentationen, gehalten von Experten aus den globalen Teams von Tomra, zu und konnten in der anschließenden Frage-und-Antwort-Runde mehr über die Fähigkeiten der neuen Produkte, sowie über Prognosen des Herstellers für die Zukunft der sensorbasierten Sortierung erfahren.

Kompakt, hochflexibel und erweiterbar

Basierend auf dem positiven Feedback der Delegierten erwartet Tomra Recycling großes Interesse an dem fortschrittlichsten Modell seines Autosort-Systems der neuen Generation, welches sich als ein äußerst kompaktes, vielseitiges, sensorgestützte Sortiersystem erweist und in einem breiten Spektrum von Sortieranwendungen eingesetzt werden kann. Kompakt, hochflexibel und erweiterbar, vereint Autosort die neuesten Technologien von Tomra, um auch bei komplexen Sortieraufgaben und hohen Durchsatzraten ein Maximum an Präzision zu erreichen. Eine große Anzahl erster Pilotprojekte hat bestätigt, dass das System leicht in bestehende oder neue Sortierprozesse integriert werden kann.

Sortierschärfe erhöht und die Trennung von schwer zu trennenden Fraktionen verbessert

Ausgestattet mit den verschiedensten Sensoren und unter Verwendung von Daten zur Klassifizierung von Objekten ist die Maschine in der Lage, Materialien zu trennen, die mit herkömmlichen Technologien nur schwer oder gar nicht zu trennen sind. Durch die serienmäßige Ausstattung mit der „Sharp Eye“-Technologie des Herstellers wird die Sortierschärfe sowie die Lichteffizienz bei gleichem Energieverbrauch erhöht und die Trennung von schwer zu trennenden Fraktionen verbessert.

Die neueste Generation der patentierten „Flying Beam“-Sensortechnologie bietet ebenfalls eine Reihe von Vorteile: Eine bessere Lichteffizienz ermöglicht eine höhere Leistung bei niedrigen Betriebskosten. Das kompakte Design begünstigt eine flexible und einfache Installation. Die verbesserte Lichtsignaleffizienz führt zu einer verbesserten Identifikation von Materialien. Dank der Integration der Sharp Eye- und Flying Beam-Technologie liefert Autosort selbst in den komplexesten Anwendungen gleichbleibend hohe Leistung in Bezug auf die Sortiergenauigkeit über alle Zielfraktionen hinweg, verspricht Tomra.

Zu den optionalen Technologien gehört „Deep Laiser“, die sich durch Kompaktheit und flexible Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Seine Objekterkennung bringt eine tiefere Sortierschärfe mit sich, mit der die Leistung des Sortierprozesses deutlich verbessert wird. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz über Deep Learning, ist Deep Laiser eines der ersten voll integrierten Deep Learning-Systeme auf dem Markt.

Fabrizio Radice, Vice President und Head of Global Sales and Marketing bei Tomra Recycling, kommentiert: „Wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte stets ihren hohen Anforderungen und denen ihrer Endkunden entsprechen. Unser Autosort-System der neuen Generation ist eine unglaublich innovative Entwicklung, da es durch den Einsatz vielseitiger Sensoren und intelligenter Software in der Lage ist, die Anforderungen einer ganzen Reihe von aktuellen und zukünftigen Sortieranwendungen zu erfüllen.“

Bedarf nach stabilisierender Technologie

Die Teilnehmer des digitalen Launchevents informierten sich auch über ein weiteres, neues von Tomra entwickeltes Produkt: Autosort Speedair, eine zusätzliche Komponente der Autosort-Reihe. Autosort Speedair ist ein hochgradig anpassungsfähiges System zur Stabilisierung leichter Materialien wie Plastikfolien oder Papier auf einem Hochgeschwindigkeitsband. Basierend auf dieser Stabilisierung wird ein höherer Durchsatz erzielt und die Sortierqualität verbessert.

Die Nachfrage der Industrie nach Förderbändern mit höheren Geschwindigkeiten steigt und ruft damit den Bedarf nach stabilisierender Technologie hervor. Autosort Speedair verfügt über drehzahlgeregelte, lüftergetriebene Lufteinlässe, die einen konstanten Luftstrom über das Förderband erzeugen, um zu verhindern, dass sich Material auf dem Förderband bewegt. Durch die Verdoppelung der Geschwindigkeit der Förderbänder auf bis zu sechs Meter pro Sekunde ist der Durchsatz weitaus höher und die Qualität des Endprodukts gleichbleibend hoch. Demnach profitieren die Kunden von einer besseren Kapitalrendite sowie von niedrigeren Installations- und Betriebskosten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass es das erste System auf dem Markt ist, welches nicht mit einer Bandabdeckung ausgestattet ist. Somit können Wartungsarbeiten einfacher durchgeführt, die Wahrscheinlichkeit von Materialblockaden im Vergleich zu herkömmlichen Systemen auf dem Markt sowie das Risiko von Maschinenstillständen reduziert werden.

Der erste Roboter auf dem Markt, der vier Technologien auf einmal kombiniert

Über die Präsentation der neuen Generation Autosort und Autosort Speedair hinaus wurde die bevorstehende Einführung des dritten und letzten Produkts, Autosort Cybot, thematisiert. Das System besteht aus einem Autosort-Scanner, einem elektromagnetischen Sensor und einem Roboterarm. Es ist einer der ersten Roboter auf dem Markt, der vier Technologien auf einmal kombiniert: Spektroskopie im Nah-Infrarot (NIR) und Farberkennung (VIS), Deep Laiser und, falls erforderlich, Induktion für die Rückgewinnung von Eisen- und Nichteisenmetallen. Der Roboterarm von Autosort Cybot ist in der Lage, das Material gleichzeitig nach Größe, Farbe und Kriterien des Aufgabematerials der Zielfraktionen in vier verschiedene Ströme oder Fraktionen zu sortieren.

Da Sortier- und Recyclinganlagen einen noch höheren Automatisierungsgrad als je zuvor erfordern, wird der Autosort Cybot die „Familie“ Autosort demnächst ergänzen und als eigenständiges System erhältlich sein. Wenngleich erst später verfügbar, können schon vor seiner offiziellen Markteinführung im Testzentrum von Tomra Materialtests durchgeführt werden, um die herausragenden Fähigkeiten des Roboters zu bestätigen.

Eine Fülle neuer Möglichkeiten

Valerio Sama, Vice President und Head of Product Management bei Tomra Recycling, fügt hinzu: „Die Ergänzung unseres Autosort-Systems durch einen Roboterarm eröffnet eine Fülle neuer Möglichkeiten für hochautomatisierte Anwendungen innerhalb des Sortierprozesses und wird ein noch höheres Niveau der Qualitätskontrolle von Wertstoffen wie HDPE, PET und PP ermöglichen.“

Tom Eng, SVP und Head of Tomra Sorting Recycling, fasst zusammen: „Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Verlauf unseres digitalen Launch-Events. Covid-19 hat neue Arbeits- und Kommunikationsweisen durchgesetzt. Dem haben wir uns gepasst und sind begeistert von der digitalen Art der Produkteinführung, welche wir heute zum ersten und angesichts ihres Erfolgs wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gewählt haben. In unserem Live-Event konnten wir unsere Palette sich ergänzender, miteinander verbundener und perfekt aufeinander abgestimmter Technologien vorstellen. Zusammen ergeben diese Technologien eine beispiellose Symphonie, die alle Arten von Abfall mit beispielloser Leistung, beeindruckendem Durchsatz und Ertrag sortiert. Unsere Symphonie, die Klängen all unserer Maschinen, wurde dem Publikum vorgespielt und hat die Teilnehmer in den Bann gezogen.“

Weitere Einzelheiten über die neuesten Produkte von Tomra und die Höhepunkte des digitalen Launch-Events sind hier zu finden.

Quelle: Tomra Sorting Recycling