Rhenus Data Office übernimmt die recycle it GmbH in Eppishausen

Rhenus Data Office, Spezialist für die Akten- und Datenträgervernichtung sowie logistische Mehrwertleistungen, hat am 1. November das Unternehmen recycle it GmbH übernommen. Seit 27 Jahren ist die recycle it GmbH im Bereich Recycling und Remarketing von Geräten der Informationstechnologie sowie der mobilen Festplattenvernichtung aktiv.

Die recycle it GmbH mit Sitz im bayerischen Eppishausen ist deutschlandweit tätig. „Mit dem Zukauf bauen wir unser Netz an Kompetenzzentren und unser Know-how in der Wiederverwendung von IT-Assets weiter aus. So können wir unseren Kunden, nicht zuletzt aus abfallrechtlicher Sicht, ein noch verlässlicheres Dienstleistungsangebot machen“, begründet Nils Thiemann, Geschäftsführer der Rhenus Fecomp, ein Joint-Venture der Rhenus Data Office.

„Die Rhenus-Gruppe ist ein Unternehmen, das unser Serviceportfolio auf eine ganz neue Ebene hebt. Dank der Übernahme erhalten wir Zugang zu weiteren Kunden, die wir künftig mit nachhaltigen Lösungen rund um den Lebenszyklus von IT-Geräten ganzheitlich unterstützen können“, äußert Maximilian Scheppach, Geschäftsführer der recycle it GmbH.

Neben dem Recycling und Remarketing von IT-Geräten erbringt die recycle it GmbH weitere Leistungen wie beispielsweise die Registrierung von Unternehmen bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (ear). Zudem gehört der fachspezifische Rückbau von kommunikations- und informationstechnischen Anlagen zum Leistungsspektrum der recycle it GmbH. Maximilian Scheppach hat den Recycling- und Refurbishmentbetrieb im Jahr 1992 gegründet verbleibt auch nach der Akquisition in seiner Funktion als Geschäftsführer der recycle it GmbH erhalten.

Über Rhenus Office Systems

Die Rhenus Office Systems GmbH bietet Dokumenten-, Informations- sowie individuelles Prozessmanagement an: Vom Posteingang über die Digitalisierung, Archivierung, Datenvernichtung und Personalgestellung bis hin zu Kundenmanagement-, Cloud- und BPO-Lösungen. Rhenus Office Systems begleitet die physischen und digitalen Informationen der Kunden ganzheitlich und unterstützt sie bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategie. Die Rhenus-Gruppe ist ein weltweit operierender Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro. Mit 31.000 Beschäftigten ist Rhenus an 660 Standorten präsent.

Über die recycle it GmbH

Die recycle it GmbH mit ihrem Recycling-Center in Eppishausen wurde 1992 gegründet. Als Dienstleister rund um das Produktspektrum elektronische Altgeräte deckt das Unternehmen folgende Dienstleistungen ab: umweltgerechtes Recycling von elektronischen Altgeräten, Refurbishment und Wiederverwendung von gebrauchten elektronischen Altgeräten, softwaretechnische Datenlöschung, bundesweite mobile mechanische Datenträgervernichtung (beispielsweise: Festplatten, Magnetbänder, CDs, USB-Sticks, elektronische Halbleiterspeicher, etc.) mittels dem mobilen „Datenkiller“-Service.

Quelle: recycle it GmbH