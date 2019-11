Schritt für Schritt – ein Leitfaden für Ressourceneffizienz

Orientierung für ein strukturiertes Vorgehen, methodische Ansätze und Handlungsmöglichkeiten für die Praxis.

Der Leitfaden Ressourceneffizienz des VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE) zeigt Unternehmen auf, wie sie Ressourceneffizienz Schritt für Schritt umsetzen können. Zu jedem Schritt werden hilfreiche Methoden und Arbeitsmittel vorgestellt und erläutert, sodass auch nur einzelne Ansätze vertieft und umgesetzt werden können. Der Leitfaden ist als interaktives Web-Tool mit Verlinkungen zu Arbeitsmitteln aufbereitet und wird von einer Broschüre begleitet.

Für immer mehr Unternehmen ist Ressourcen sparen wichtig. Aber wie anfangen? Wie lassen sich die Ideen umsetzen? Der neue Leitfaden des VDI ZRE gibt Orientierung für ein strukturiertes Vorgehen und zeigt methodische Ansätze sowie Handlungsmöglichkeiten für die Praxis auf.

Von der Analyse bis zur Kontrolle

Schritt für Schritt zum Ziel Ressourcen zu sparen. Die Vorgehensweise im Leitfaden orientiert sich an der VDI-Richtlinie 4801 „Ressourceneffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)“ und führt durch einen mehrstufigen Prozess: Eine ausführliche Analyse ist die Grundlage der Lösungsentwicklung. In dieser werden Potenziale zu Verbesserungen hinsichtlich der Produkte, der Prozesse oder unabhängig von beidem ersichtlich. Sind Optimierungsmaßnahmen erarbeitet, sollten diese gründlich bewertet werden. Auch hierfür werden verschiedene Methoden und Arbeitsmittel vorgeschlagen.

Erst im vierten und damit vorletzten Schritt geht es in die Umsetzung. Hier ist wichtig, die betroffenen Mitarbeiter einzubinden. Im letzten Schritt des Leitfadens geht es um die kontinuierliche Evaluierung und Kontrolle der umgesetzten Maßnahmen. Nur so lassen sich Erfolge feiern und Vorgehen optimieren.

Im Leitfaden für Ressourceneffizienz ist jeder Schritt verständlich beschrieben, sind einzelne Aspekte mit Grafiken veranschaulicht und werden hilfreiche Methoden und Arbeitsmittel vorgestellt. Es können auch nur einzelne Elemente herausgegriffen werden. Er unterstützt Unternehmen, für sich passende Methoden oder Arbeitsmittel zu finden.

Arbeitsmittel für jeden Schritt

Für die verschiedenen Schritte zu mehr Ressourceneffizienz stehen zahlreiche Arbeitsmittel des VDI ZRE zur Verfügung, auf die innerhalb des Web-Tools verlinkt wird. Somit kann der Leitfaden auch als Hilfestellung zur Nutzung der Instrumente gesehen werden, die das VDI ZRE kostenlos zur Verfügung stellt. In der digitalen Version des Leitfadens werden regelmäßig neue Arbeitsmittel aufgenommen.

Bestellformular Leitfaden (Druckausgabe)

Online-Version

Quelle: VDI Zentrum Ressourceneffizienz