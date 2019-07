RecyclingAktiv/TiefbauLive: Kramer zeigt „Smart Ballast“-Radlader 5050 im Einsatz

Kramer stellt auf der Demonstrationsmesse vom 5. bis 7. September 2019 in Karlsruhe gemeinsam mit Wacker Neuson am Stand F414 aus. Unter dem Motto „Wacker Neuson und Kramer live erleben!“ zeigt Kramer über drei Messetage hinweg in seinen Demoshows die Maschinen in vollem Einsatz. Des Weiteren wird neben Neuheiten, wie dem „Smart Ballast“-Radlader 5050, ein Querschnitt des eigenen Produktportfolios präsentiert.

Die Marke Kramer steht für allradgelenkte Radlader, Teleradlader und Teleskoplader mit extremer Wendigkeit, Geländegängigkeit und hoher Effizienz. Von diesen Eigenschaften können sich Besucher während der RecyclingAktiv/TiefbauLive auf dem 1.000 Quadratmeter großen Messestand selbst überzeugen. Während einer Demoshow haben die Besucher nicht nur die Möglichkeit die Maschinen in voller Aktion zu sehen, sondern sie können die Maschinen auch selbst Probe fahren. „Ein besonderes Highlight im Demogelände ist der vielseitig einsetzbare „Smart Ballast“-Radlader 5050,“ sagt Christian Stryffeler, Sprecher der Geschäftsführung der Kramer-Werke. „Besucher können die innovative Maschine live erleben und sich selbst von dessen Vorzügen, wie dem geringen Eigengewicht von bis zu 2760 Kilogramm, der Wendigkeit, der hohen Stapelkipplast und der Transportfähigkeit überzeugen.“

Transportieren leicht gemacht

Eine besondere Innovation des 5050 Radladers sind Zusatzgewichte, bei Kramer „Smart Ballast“ genannt, die am Heck der Maschine einfach und unauffällig angebracht werden können und somit eine Anpassung des Gewichts beziehungsweise der Stapelkipplast, je nach Nutzeranforderung, ermöglichen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet ein geringes Eigengewicht und einen unkomplizierten Transport der Maschine auf einem 3,5 Tonnen Anhänger. Der Transport wird im Arbeitsalltag zusätzlich dadurch erleichtert, dass hierfür ausschließlich ein Führerschein der Klasse BE notwendig ist. Dies kann beispielsweise gerade in der Praxis ein schnelles Reagieren auf Kundenanfragen erleichtern. Auch die Kosten für Mautgebühren entfallen bei einem Transport des 5050, da diese ausschließlich ab einem Gesamttransportgewicht ab 7,5 Tonnen oder mehr anfallen.

Zusätzlich zu den bewährten Kramer-Radlader Eigenschaften, wie dem ungeteilten Fahrzeugrahmen, überzeugt der 5050 „Smart Ballast“- Radlader auch durch einen 35 kW starken Yanmar Motor der EU Abgasstufe 5 sowie durch eine neu entwickelte Ladeanlage mit einer Stapelkipplast von bis zu 1.700 Kilogramm. Des Weiteren ermöglicht ein Schaufeldrehpunkt von 2.840 Millimeter das Beladen von 3-Achs-Lkw.

Teleskoplader 4209 – mehr Stapelhöhe für große Aufgaben

An Teleskopladern präsentiert Kramer auf der Messe den 4209. Diese Maschine zeichnet sich durch eine massive Bauweise, eine Nutzlast von 4,2 Tonnen sowie einer Stapelhöhe von neun Metern aus. Die lange Ladeanlage ermöglicht zudem ein Plus an Reichweite und somit eine hohe Arbeitsflexibilität. Diese Eigenschaften machen die Maschine insbesondere in der Recyclingbranche, in der beispielsweise in hohen Lagen Material umgeschichtet und bewegt werden muss, unverzichtbar. Eine umfangreiche Serienausstattung, die beispielsweise das ecospeed Getriebe und auch die Smart Driving Funktion umfasst, erleichtern nicht nur den Arbeitsalltag, sondern beschleunigen zusätzlich die täglichen Arbeitsprozesse.

Vielzahl an Anbaugeräten – flexibler Maschineneinsatz

Durch die Auswahl verschiedenster Anbaugeräte, je nach Aufgabenbedarf, sind die Einsatzmöglichkeiten der Kramer-Maschinen gerade prädestiniert für den Einsatz in Kommunen, in der Bauwirtschaft und im Bereich des Recyclings. Ein flexibles Maschinenkonzept erleichtert im Alltag viele Prozesse, indem je nach Anforderung, der Anbau eines passenden Anbaugerätes an Front oder Heck ermöglicht wird.

Während der RecyclingAktiv/TiefbauLive präsentiert Kramer einen Ausschnitt seines breiten Produktportfolios. Der Ausstellungsschwerpunkt dieser Messe liegt vor allem auf Maschinen, die vermehrt in der Bau- und Recyclingwirtschaft eingesetzt werden. Deshalb darf unter anderem natürlich auch der Radlader 8115, aus der vielseitigen und leistungsstarken Kramer 8er-Serie mit EU Abgasstufe V auf dem Messestand nicht fehlen. Zudem ist auch der neue Teleskopradlader 8145T, der auf der bauma 2019 präsentiert wurde, für die Recyclingbranche interessant und am Stand zu begutachten.

Quelle: Kramer-Werke GmbH