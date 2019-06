Transport Logistic München: Fleetboard steht für die Zukunft der vernetzten Logistik

Fleetboard zeigt auf der diesjährigen Transport Logistic in München die Zukunft der vernetzten Logistik: Digitalisierung, einfach und wirtschaftlich. Als Telematikdienstleister der ersten Stunde entwickelt Fleetboard seine Technologien stets weiter und präsentiert auf der Messe das Mercedes-Benz Truck App Portal, die digitale Schnittstelle für den Truck. Erstmals kann die Transportbranche auf ein speziell für ihre Bedürfnisse entwickeltes App Portal zugreifen. Die Apps lassen sich direkt in den Truck installieren, ganz einfach vom Büro aus.

Mit der mehrmarkenfähigen Telematiklösung können Logistikprozesse ganz einfach kontrolliert werden, das reduziert den Aufwand und die Kosten entlang der gesamten Logistikkette. Fleetboard ermöglicht, Daten in Echtzeit zu erfassen und auszuwerten. Durch die Einsatzanalyse, eine Information zum Fahrstil, kann der Flottenverbrauch um bis zu 15 Prozent reduziert werden. Über Fleetboard Messaging kann sich der Disponent direkt mit den Fahrern austauschen oder geocodierte Ziele versenden, die sofort in die Navigation übernommen werden können. Unterwegs verschafft der Fleetboard Manager den Überblick. Die App ermöglicht Flotten­managern jederzeit den Zugriff auf die Flotteninformationen. Der Fleetboard Manager Pro ist aktuell in der Pilotphase – hier werden Kunden künftig alle Daten aus den gebuchten Fleetboard-Diensten beziehen können.

„Als Telematik-Pioniere verknüpfen wir IT-Expertise mit umfassendem Fahrzeug Know-how. Auf der diesjährigen Messe Transport Logistic zeigen wir neue Lösungen für die Digitalisierung der Logistik. Fleetboard bietet damit aus einer Hand die richtige Lösung für unsere Kunden“, so Volker Hansen, Leiter Digital Solutions & Services Mercedes-Benz Lkw und CEO Fleetboard.

Fleetboard und Logistikanwendung habbl wachsen zusammen

Nach der Akquisition von habbl und conizi durch die Fleetboard Logistics GmbH im Frühjahr stehen die Weichen auf Integration. Hierzu wird die habbl Software mit den Cloud-Diensten von Fleetboard zukünftig verbunden. Mit Statusinformationen aus der habblAPP wird das Fahrzeug zum wichtigen Datenlieferanten, der noch mehr Präzision in die Logistik­planung bringt. Um diese Qualität in der Praxis wortwörtlich auf die Straße zu bringen, fokussiert sich das Unternehmen seit der Übernahme der Applikation mit vollem Einsatz darauf, die habblAPP bis Juli über das Mercedes-Benz Truck App Portal verfügbar zu machen.

Mit habbl erhalten Speditionen und Güterverkehrsunternehmen eine Fülle neuer Steuerungsoptionen für ihre Logistikprozesse. Um diese optimal einsetzen zu können, bietet Fleetboard Logistics den Kunden Konfigura­tionsworkshops an. Dabei erarbeiten die Speditionen und Frachtführer gemeinsam mit den habbl-Experten Workflows, die ihren Bedarf in der Auftragssteuerung optimal erfüllen. Diese können für jeden einzelnen Auftrag variieren. Die mehr als 7.000 Fleetboardkunden weltweit können sukzessive Angebote für die Umstellung auf habbl annehmen.

Ein neues Feature steht auch bereits kurz vor der Aufnahme in die App: die Einbeziehung der Lenk- und Ruhezeiten aus dem digitalen Tachografen bei der Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA). Damit werden Disponenten ihre Planungsaufgaben erheblich vereinfacht – denn Pausen­zeiten und -zeitpunkte vorauszuberechnen ist ohne die Tachodaten ein sehr komplexer Vorgang. Mit diesen Aufgabenpaketen ist das Unterneh­men bis zum Jahreswechsel vor allem auf dem heimischen Markt unter­wegs. Ab dem Jahr 2020 soll dann auch die geplante Internationalisierung von habbl mit Hochdruck beginnen. Die Vorarbeiten dafür haben bereits begonnen.

Integration der bisherigen Daimler Fleetboard GmbH in Geschäfts­bereich Mercedes-Benz Lkw

Seit beinahe 20 Jahren setzt Fleetboard Standards bei vernetzten Angeboten und digitalen Lösungen im Nutzfahrzeug. Seine marktführende Position stärkt das Unternehmen mit der Integration in Mercedes-Benz Lkw.

Neben dem bereits vielfältigen Diensteportfolio arbeitet Fleetboard konsequent an neuen digitalen Lösungen für seine Kunden. Im digitalen Zeitalter gehören Software-Dienste mehr denn je zum Kerngeschäft von Daimler Trucks und Mercedes-Benz Lkw und sind untrennbar mit der Fahrzeugentwicklung und der Kundenunterstützung verbunden. Deshalb wurde die bisherige Daimler Fleetboard GmbH bis Jahresende in den Daimler Trucks Geschäftsbereich Mercedes-Benz Lkw integriert. Der Bereich „Digital Services & Solutions“ verantwortet sämtliche Angebote um Fleetboard und Mercedes-Benz Uptime als Teil von Marketing, Vertrieb und Services Mercedes-Benz Lkw.

Quelle: Daimler AG