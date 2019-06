46 % Reduktion des Carbon Footprints dank „green logistics“-Modell

Glasrecycling in Österreich ist Umweltschutz mit Mehrwert: Dank Green-Logistics-Modell der Austria Glas Recycling ist der Carbon Footprint um 46 % geringer als bei herkömmlicher Redistributionslogistik. 96 % der im Zuge der Altglassammlung zurück gelegten Kilometer werden mit den derzeit saubersten LKWs (EURO-Umweltkategorien V, VEEV oder VI) geleistet. Smarte Routenplanung ermöglicht smarte effiziente Logistik. 67 % des Altglases wird umweltfreundlich per Bahn zu den Glaswerken in Österreich transportiert.

Glasrecycling – Jeder Tag ist Umwelttag

Glassammlerinnen und Glassammler schützen die Umwelt. Tag für Tag. Austria Glas Recycling sorgt für den perfekten Stoffkreislauf. Tag für Tag. Und sie sorgt dafür, dass Glasrecycling durch Effizienzsteigerungen in der Sammellogistik kontinuierlich noch umweltfreundlicher wird. Hat man im Jahr 2012 90 Tonnen je Kilometer transportiert, waren es 2018 bereits 104 Tonnen. Das ist ein Effizienzplus von satten 16 %. Der Treibstoffverbrauch pro transportierter Tonne Altglas konnte von 5,6 Liter im Jahr 2012 auf 4,8 Liter im Jahr 2018 gesenkt werden.

Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas Recycling, eines Unternehmens der ARA: „Aktuell forcieren wir die Digitalisierung der Logistikroutinen. In Zukunft können wir weitere Effizienzsteigerungen und damit noch mehr Umweltschutz bewirken.“

Rohstoffe sparen und Emissionen reduzieren

Österreich ist seit über 40 Jahren Land des Glasrecyclings. Mehr als 21 Milliarden Glasverpackungen haben wir gesammelt und recycelt. Das heißt, aus gebrauchten Wein- oder Saftflaschen, Marmelade- oder Pestogläsern werden neue Glasverpackungen. Immer und immer wieder und stets in Top-Qualität. Dank Glasrecycling sparen wir jährlich rund

250.000 Tonnen Rohstoffe (Quarzsand, Kalk, Dolomit etc.)

230.000.000 kWh elektrische Energie

6.000.000m³ Erdgas

Je 10 % Altglas bei der Neuproduktion reduzieren 3 % Energieverbrauch und 7 % CO2-Emissionen.

Quelle: Austria Glas Recycling GmbH