Am 13. und 14. Februar 2019 findet in Augsburg die 3. Fachtagung Wertstoffhof 2020 – Von der Abfall- zur Ressourcenwirtschaft unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Umweltministeriums und in Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) und der ia GmbH – Wissensmanagement und Ingenieurleistungen statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.

Neben hochkarätigen Vorträgen zu den Schwerpunkten „Vorbereitung zur Wiederverwendung“ sowie Erfahrungen aus Bau und Betrieb von Wertstoffhöfen aus ganz Deutschland, erwartet die Teilnehmer an den beiden Veranstaltungstagen ein buntes Abendprogramm, untermalt von Musik aus Schrottinstrumenten. Am 14. Februar können sich Teilnehmende zusätzlich auf drei parallel ablaufende Arbeitskreise freuen:

▪ Block 01: Betriebliche Belange und Sicherheitsaspekte

▪ Block 02: Wertstofferfassung im Rahmen der industriellen Produktverantwortung

▪ Block 03: Abwicklung des Zahlungsverkehrs am Wertstoffhof

Die von den Rapporteuren zusammengefassten und verdichteten Ergebnisse der drei Blöcke werden nach Abschluss der Arbeitskreise im Plenum präsentiert. Ein intensiver und bereichernder Erfahrungsaustausch darf erwartet werden. Weiterew Informationen beim Veranstalter. Anmeldung direkt beim Bayerisches Landesamt für Umwelt erforderlich bis zum 4. Februar 2019.

Veranstaltungsort: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, Tel. 0821/9071-0, poststelle@lfu.bayern.de, www.lfu.bayern.de.

Quelle: ia GmbH – Wissensmanagement und Ingenieurleistungen