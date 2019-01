Philipp Lehner ist neuer CFO des Verpackungsspezialisten Alpla

Der 34-jährige Sohn von CEO Günther Lehner löste am 1. Jänner 2019 Georg Früh in dieser Funktion ab, der sich zukünftig Family Office-Aufgaben widmen wird, wie es heißt.

Philipp Lehner ist seit Juni 2014 im Familienunternehmen tätig und hat mehrere Fachbereiche durchlaufen. Zuletzt hatte er die Funktion des Regional-Managers Nordamerika inne. Als CFO verantwortet er die Bereiche Finanzen, Informationstechnologie, Digitalisierung und Human Resources.

„Es freut mich, meinen Sohn als Vorstandsmitglied begrüßen zu dürfen. Das ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühungen für einen vorausschauend geplanten Generationenwechsel an der Unternehmensspitze“, sagt Alpla CEO Günther Lehner. „Georg Früh danke ich von Herzen für sein überragendes Engagement. Dass er seine Erfahrung und sein Wissen weiterhin für die Eigentümerfamilie einsetzt, ist für uns von großem Wert.“

Finanzexperte mit internationaler Erfahrung

hilipp Lehner studierte an der Nanjing University in China, der European Business School London und der Harvard Business School in Boston. Vor seinem Wechsel zu Alpla führte ihn sein beruflicher Werdegang in die Finanz- und Beratungsbranche, unter anderem zu McKinsey (Hamburg) und H.I.G. European Capital Partners LLP (London). Als Projektmanager, Plant Manager und Regionalmanager in Nordamerika erhielt er in den vergangenen fünf Jahren einen umfassenden Einblick bei Alpla, das laut Philipp Lehner ein tolles Unternehmen mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist: „Ich bin stolz, die Zukunft unseres Familienunternehmens in meiner neuen Rolle mitgestalten zu können.“

Georg Früh war über dreißig Jahre in führenden Positionen bei Alpla aktiv: 1987 begann er bei Alpla Deutschland, 1999 wurde er zum CFO bestellt. Früh wirkte wesentlich am internationalen Erfolg der Gruppe mit. Anhand der Mitarbeiterzahl und Standorte wird diese Entwicklung deutlich: 1995 hatte Alpla 29 Werke und beschäftigte rund 3.000 Mitarbeiter, Ende 2018 waren es 178 Standorte und 20.800 Mitarbeiter weltweit.

Quelle: Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG