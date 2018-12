Andritz setzt Tissue-Produktionslinie bei Bashundhara Paper Mills in Betrieb

Die bei dem Unternehmen in Bangladesch eingesetzte „PrimeLineCompact VI“ hat eine Auslegungsgeschwindigkeit von 2.100 Meter pro Minute und eine Bahnbreite von 2,85 Metern. Die Maschine produziert Tissuepapier für Gesichtstücher, Toilettenpapier und Servietten.

Der PrimeDry Steel Yankee mit einem Durchmesser von 16 Fuß ist komplett aus Stahl gefertigt und ermöglicht daher eine hohe und effiziente Trocknungsleistung. Der Stahlzylinder wurde im Andritz-Steel Yankee Business Center in Foshan, China gefertigt, das Kunden in Asien moderne Fertigung sowie lokalen Service und ein umfassendes Qualitätsmanagement bietet. Für Amdritz ist es die erste installierte High-Speed-Tissuemaschine in Bangladesch.

Stabiler und kontinuierlicher Betrieb

Die Tissue-Produktionslinie ist mit einem PrimeControl-Automatisierungssystem ausgestattet, um einen optimierten Produktionsprozess sicherzustellen. Erstmalig hat Andritz ein Mehr-Motorenantriebssystem (MMD) mit Active Line-Modulen (ALM) ausgestattet. Diese sind so konstruiert und gebaut, dass nicht benötigte, überschüssige Energie ins Netz zurückgespeist werden kann. Dazu bieten sie den großen Vorteil geringer Netzrückwirkungen und entsprechen daher der IEE-519-Norm. Dadurch kann auch bei Strom- und Spannungsschwankungen ein stabiler und kontinuierlicher Betrieb der Motoren gewährleistet werden. Alle Antriebe des MMDs werden an einer gemeinsamen Gleichstromschiene betrieben. Es wurden Niederspannungsmotoren von der Faseraufbereitung bis hin zu den Hilfssystemen der Tissuemaschine installiert.

Der Lieferumfang beinhaltete auch die komplette Stoffaufbereitungsanlage mit Konstant-Teil, Faserrückgewinnung und Ausschussaufbereitung. Das System wurde mit dem Andritz-ShortFlow-Konzept – einem kompakten Gesamtprozessdesign, das die Anzahl der Einzelmaschinen sowie der Speichervolumina deutlich reduziert – ausgestattet. Die Zellstoffballen werden in einem FibreSolve FSV-Stoffauflöser effizient aufgelöst, ohne dabei die Fasern zu beschädigen. TwinFlo-Refiner sorgen für einen ausgeglichenen und effizienten Betrieb sowie für hochwertige Fasereigenschaften. Die Faserrückgewinnung findet hauptsächlich in einem RotoWash statt, der einen niedrigen Feststoffgehalt im Abwasser erzielt. Zwei weitere Stoffauflöser der FibreSolve-Produktfamilie sind Teil des Ausschusssystems.

Quelle: Andritz-Gruppe