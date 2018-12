Sabic unterzeichnet Absichtserklärung mit Plastic Energy

Gegenstand der Vorvereinbarung ist die Lieferung von Rohstoff für die petrochemischen Anlagen von Sabic in Europa. Plastic Energy Ltd. in Großbritannien zählt zu den Pionieren im Bereich des chemischen Recyclings.

Beide Seiten beabsichtigen den Bau der ersten kommerziellen Anlage zum Recyceln und Aufbereiten von minderwertigen Mischkunststoffabfällen in den Niederlanden. Die Abfälle werden zum Rohstoff „Tacoil“, einem patentierten Produkt von Plastic Energy, verarbeitet. Die Anlage, die ihren kommerziellen Betrieb voraussichtlich im Jahr 2021 aufnehmen wird, gilt als bedeutender Meilenstein im Engagement von Sabic für den Aufbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens.

„Nachhaltigkeit zählt zu den zentralen Werten von Sabic, und die Kreislaufwirtschaft ist ein Eckpfeiler unserer Strategie, was diese herausragende Vereinbarung unterstreicht“, sagt Frank Kuijpers, General Manager Corporate Sustainability. „Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen der petrochemischen Industrie ein Projekt umzusetzen, welches das chemische Recycling von gemischten Kunststoffabfällen zu Rohstoffen für unsere Steamcracker ermöglicht. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für das großtechnische chemische Recyceln von Alt- zu Neukunststoffen mittels innovativer Verfahren.“

Ein spannendes Projekt

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sabic bei diesem spannenden Projekt zur Unterstützung der petrochemischen Sabic-Anlagen in Europa“, sagt Carlos Monreal, Gründer und CEO von Plastic Energy. „In Spanien betreiben wir bereits zwei Industrieanlagen, die an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr laufen, und unsere Verfahrenstechniker verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung dieser patentierten Technologie. Unser fortschrittliches Know-how wird dazu beitragen, diese neue Initiative zur Wiederverwertung von Kunststoffen als Teil einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.“

Plastic Energy hat ein patentiertes thermochemisches Verfahren kommerzialisiert, mit dem sich eine Vielzahl unterschiedlicher, verschmutzter und kontaminierter Altkunststoffe, die auf herkömmliche Weise kaum recycelbar wären, zu nutzbarem Rohstoff aufbereiten lässt. Dabei wird der Kunststoffabfall in sauerstofffreier Umgebung geschmolzen und in synthetische Öle aufgespalten, die dann weiter veredelt werden und schließlich als Rohmaterial in traditionelle petrochemische Prozesse zurückfließen.

Quelle: Sabic