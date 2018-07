Neuer Messeservice: IFAT India 2018 erstmals mit Buyer-Seller Forum

Die richtigen Kontakte und ein gutes Netzwerk sind in der Geschäftswelt unverzichtbar. Um Ausstellern und Besuchern ganz individuell zu passgenauen Geschäftskontakten zu verhelfen, bietet die IFAT India 2018 erstmals eine Plattform für vorab arrangierte Meetings auf einem Buyer- Seller Forum an.

Indiens führende Fachmesse für Umwelttechnologien findet vom 15. bis 17. Oktober im Bombay Exhibition Center in Mumbai statt. Bereits im Vorfeld der IFAT India 2018 können die ausstellenden Unternehmen den Messeorganisatoren über ein Formular angeben, welche Zielgruppen, Industrien oder Firmen für sie als potenzielle Geschäftspartner interessant sind. Anhand dieser Informationen arrangieren die Veranstalter jeweils 15-minütige Treffen an einem der drei Messetage. Die Buyer-Seller Meetings finden dann in einem separaten Bereich in der Messehalle statt. Der neue Service ist für beide Parteien kostenlos und richtet sich auch an internationale Aussteller.

Ein Markt mit Potenzial

Dass der indische Markt für Wasser, Abwasser, Abfall und Recycling generell gefragt ist, beweist der aktuelle Anmeldestand der IFAT India 2018. Durch den Umzug in die größere Halle 4 des Bombay Exhibition Centres wächst die Messe um knapp 50 Prozent auf 12.000 Quadratmeter. Die Flächenerweiterung kommt gerade Neuausstellern zugute, darunter Branchengrößen wie CNIM Martin, Danfoss, LG Chem, Suez und Veolia. Internationale Aussteller können sich an den Gemeinschaftsständen folgender Länder beteiligen: China, Deutschland, der Republik Korea sowie der Schweiz. Ausstelleranmeldungen sind derzeit noch möglich unter: Link.

Mehr Informationen zur IFAT India 2018 unter: Link.

Quelle: Messe München GmbH