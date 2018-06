Gefährden deutsche Unternehmen die Umwelt und Menschenrechte?

Schwere Vorwürfe des Öko-Instituts: Deutsche Firmen sollten Produkte, die in der Europäischen Union wegen möglicher Gefahren für die Menschenrechte und die Umwelt nicht zugelassen sind, auch im Ausland nicht vertreiben. Eine aktuelle Fallstudie des Öko-Instituts zeige jedoch, dass deutsche Chemieunternehmen besonders gefährliche, in der EU verbotene Pestizide im Ausland anbieten.

Ein anderes Beispiel zur Abwrackung von Schiffen belegt angeblich, dass deutsche Reedereien ihre Schiffe in Bangladesch entsorgen lassen, obwohl dies verboten ist. Das Öko-Institut fordert in seinem Spendenprojekt „Umweltschutz wahrt Menschenrechte“, dass die deutschen Unternehmen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden und ihre Sorgfaltspflichten zum Schutz von Mensch und Umwelt ernst nehmen. Der deutsche Staat müsse dafür sorgen, dass im Ausland EU-Standards nicht unterlaufen werden – dieser Pflicht komme er heute teilweise nur unzureichend nach. Diese Forderungen – so die Organisation weiter – gelten für alle untersuchten Fälle, darunter auch für den Kupferbergbau in Peru.

Pestizide: „Hochgiftige Stoffe aus Produktsortiment verbannen“

In seiner Fallstudie zu Pestiziden legt das Öko-Institut den Schwerpunkt auf besonders gefährliche Chemikalien. Viele von ihnen seien unmittelbar toxisch; sie führten beim Einatmen oder bei der Anwendung zu schweren Vergiftungen. Andere wirkten langfristiger, indem sie krebserregend seien, den Hormonhaushalt negativ beeinflussen oder das Erbgut schädigen. Gelangen sie in Böden und Gewässer, könnten sie ihren Weg in Nahrungsmittel und Trinkwasser finden. Andere Chemikalien seien äußerst schädlich für Bienen. Das Öko-Institut fordert ein Exportverbot der hochgiftigen, in der EU nicht zugelassenen Pestizide.

Schiffsrecycling: „Bestehende Regelungen einhalten“

Zumeist über Zwischenhändler gelangten Schiffe deutscher Reedereien zur Verschrottung nach Bangladesch. Dort würden sie statt in geeigneten Recyclingeinrichtungen direkt am Strand auseinandergenommen. Dabei gelangten Schweröle, Asbest und weitere Gefahrstoffe ins Meer; Arbeiter kämen häufig ungeschützt mit ihnen in Berührung. Die Folge seien Arbeitsunfälle und Vergiftungen sowie Verseuchungen des Meerwassers. Nach internationalem und europäischem Recht ist die nicht-fachgerechte Entsorgung ausgedienter Schiffe in Bangladesch verboten. Das Öko-Institut fordert, dass die bestehenden Regelungen eingehalten und vom deutschen Staat konsequent durchgesetzt werden.

„Risiken kennen, Gegenmaßnahmen ergreifen“

„Alle drei Fallstudien zeigen, dass deutsche Unternehmen ihrer Verantwortung zur Wahrung von Menschenrechten und Umweltschutz nur unzureichend nachkommen“, kritisiert Dr. Nele Kampffmeyer, Expertin für nachhaltige Unternehmensführung am Öko-Institut. „Solange keine gesetzlichen Regelungen existieren, können Unternehmen zwischen Geschäftsinteressen und Menschenrechten abwägen. Aus unserer Sicht muss der Schutz von Mensch und Umwelt jedoch über finanziellen Interessen stehen.“

Um diesen Prioritäten folgen zu können, sollten die Unternehmen entlang ihrer Wertschöpfungskette – also von der Herstellung, über die Nutzung bis zur Entsorgung ihrer Produkte – die Risiken für Menschen und Umwelt analysieren. Dabei sollten Betroffene vor Ort, etwa Kleinbauern, einbezogen werden. In einem zweiten Schritt sollten sie dann wirksame Schutzmaßnahmen ergreifen. Dazu gehört auch die Einrichtung von Beschwerdestellen, an die sich mögliche Betroffene wenden können.

Das Projekt wurde den Angaben zufolge mithilfe von privaten Spenden finanziert: „Diese geben dem Öko-Institut die Möglichkeit, Themen wissenschaftlich zu bearbeiten, die es als besonders wichtig erachtet, für die aber kein Auftragsmandat vorliegt.“

Quelle: Öko-Institut e.V.