Theater-, Bühnen- und Entsorgungstechnik: Torwegge betritt neue Märkte

Bielefeld — Die Torwegge GmbH & Co. KG spricht künftig gezielt die Märkte Theater-, Bühnen- und Entsorgungstechnik an. Hierzu stellt der Komponenten- und Intralogistikspezialist aus Bielefeld zum 1. August 2018 eine neue Mitarbeiterin ein. Sie soll den Verkauf von Rädern und Rollen an Kunden aus diesen Segmenten vorantreiben. Um seine branchenspezifische Expertise in den Bereichen auszubauen, setzt Torwegge auf Vernetzung. Daher ist das Unternehmen dem Verein „Deutsche Theatertechnische Gesellschaft“ beigetreten.

„Unser Produktportfolio enthält zahlreiche Komponenten, die optimal auf Bühnen, in Theaterwerkstätten und auf Recyclinghöfen genutzt werden können“, sagt Uwe Eschment, CEO der Torwegge GmbH & CO. KG. In den Marktsegmenten werden meist Spezialrollen nachgefragt, die Torwegge entsprechend der Kundenwünsche fertigt. Charakteristika der Rollen in der Theater- und Bühnentechnik sind Leichtläufigkeit, Geräuscharmut und eine hohe Tragkraft. Damit sie kein Licht reflektieren, müssen sie bevorzugt matt schwarz sein. Auch in der Entsorgungstechnik kommen Rollen zum Einsatz, die große Lasten tragen können. „Wir können bei der Fertigung sämtliche Kundenwünsche erfüllen“, sagt Eschment.

Um die Bedürfnisse der Branchen noch genauer kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen, weitet das Unternehmen seine Netzwerkaktivitäten aus. Seit einiger Zeit ist Torwegge Mitglied im Verein „Deutsche Theatertechnische Gesellschaft“. Vom 13. bis 15. Juni ist der Bielefelder Komponentenlieferant daher als Aussteller auf der 59. Bühnentechnischen Tagung in Dresden vertreten. Veranstaltungen wie diese nutzt Torwegge, um mit potenziellen Kunden aus den neuen Marktsegmenten in Kontakt zu treten und auf sich aufmerksam zu machen.

Unterstützung bringt ab dem 1. August die neue Mitarbeiterin Monika Busch. Sie ist seit 20 Jahren im Vertrieb in der Branche Theater- und Bühnentechnik tätig und verfügt daher über zahlreiche internationale Kontakte und tiefgreifende Expertise. Bei Torwegge wird sie den Vertrieb von Rädern und Rollen in der ihr bekannten Branche übernehmen. Bis dahin bereitet das Unternehmen den Eintritt in die neuen Segmente vor. „Sobald Frau Busch da ist, werden wir lieferfähig sein“, kündigt Eschment an.

Für die Märkte Theater-, Bühnen- und Entsorgungstechnik hat Torwegge sich entschieden, weil das Unternehmen dort Wachstumspotenziale sieht. „Was das Angebot an Rädern und Rollen betrifft, sind die Branchen noch nicht gesättigt. Wir werden dort unsere Nische finden“, sagt Eschment. Mittelfristig werden weitere Bereiche gezielt angesprochen, um die Geschäftstätigkeiten insbesondere in profitablen Branchen auszuweiten.

Quelle: Sputnik GmbH / Torwegge GmbH & Co. KG