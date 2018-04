Weltec Biopower baut Anlagenbestand in Nordirland weiter aus

Das Unternehmen baut derzeit drei Biogasanlagen in Nordirland. Alle drei 500-Kilowatt-Anlagen stehen kurz vor der Fertigstellung und gehen im Sommer 2018 ans Netz.

Zwei davon entstehen in der Grafschaft Antrim, im Nordosten Nordirlands. Eine weitere Anlage wird in Benburb in der Grafschaft Tyrone gebaut. Damit laufen bald neun Biogasanlagen von insgesamt 40 Anlagen in Nordirland. Für dieses starke Engagement im Ausland wurde Weltec Biopower jüngst mit dem zweiten Platz beim Preis der deutschen Außenwirtschaft ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte am 19. April zum Abschluss des Deutschen Außenwirtschaftstages in Bremen.

Auf den ersten Blick erscheinen die drei neuen 500-Kilowatt-Anlagen ähnlich. Alle Biogasanlagen werden zukünftig größtenteils mit Gülle und Mist von Schweinen, Rindern und Geflügel und einem geringeren Anteil nachwachsender Rohstoffe befüllt. Dennoch haben die Weltec-Ingenieure für jede Anlage ein individuelles Konzept erstellt, da die Substratzusammensetzung und Verweilzeit variiert. So wird die eine Anlage in der Grafschaft Antrim mit nur einem 2.625 Kubikmeter großen Edelstahl-Fermenter betrieben. Bei der zweiten Anlage ganz in der Nähe sieht das Konzept zwei 2.625 Kubikmeter Fermenter vor. Die Anlage in Benburb hingegen arbeitet mit einem etwas größeren Fermenter aus Edelstahl, um die höchstmögliche Energieausbeute der Substrate zu erreichen.

Die starke Marktposition von Weltec Biopower in Großbritannien kommt nicht von ungefähr: Die Niedersachsen haben den Beginn des Biogasanlagenbaus dort ganz entscheidend mitgeprägt. Mit dem individuellen Ansatz, der flexiblen Substratverwendung und vor allem durch die kurze Bauzeit ist die Auslandsnachfrage nach der Technologie des Unternehmens seit Jahren hoch. „Neben der exzellenten Performance überzeugen unsere Anlagen die Betreiber auch durch ihren guten Return-on-invest“, beleuchtet Kevin Monson, Vertriebsmanager für Großbritannien, die Hintergründe.

Quelle: Weltec Biopower GmbH