EU-LIFE-Programm 2026: Neue Förderchancen für Recycling-unternehmen

Die Europäische Kommission hat im Rahmen des LIFE-Programms 2026 mehrere Förderaufrufe veröffentlicht.

Im Fokus stehen Projekte zur Ressourcenschonung, Rückgewinnung von Wertstoffen, Schadstoffreduzierung sowie zur Entwicklung und Skalierung innovativer Recyclinglösungen.

Hauptausschreibung

LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT (Circular Economy & Zero Pollution)

Im Rahmen des Teilprogramms „Kreislaufwirtschaft und Nullverschmutzung“ unterstützt die Europäische Kommission Projekte, die Abfälle in hochwertige Recyclingrohstoffe umwandeln.

Wichtige Informationen:

• Bewerbungsfrist: 22. September 2026, 17:00 Uhr (MESZ)

• Gesamtbudget: 79 Millionen Euro

• Projektvolumen: indikativ 2 bis 10 Millionen Euro

• Projektlaufzeit: 24 bis 120 Monate

• EU-Förderquote: bis zu 60 % der förderfähigen Kosten

Förderfähige Abfallströme umfassen unter anderem:

• Elektro- und Elektronikaltgeräte (einschließlich PV-Module)

• Batterien und Akkumulatoren

• Altfahrzeuge

• Bau- und Abbruchabfälle

• Kunststoffe und Bioabfälle

• Textilien und Verpackungen

Die Ausschreibung ist für die Recyclingwirtschaft besonders relevant, da sie auf Ressourcenschonung, Ecodesign, nachhaltige Wertschöpfungsketten, Schadstoffreduzierung sowie die Skalierung erprobter Lösungen abzielt.

Weiterführende Informationen:

• Ausschreibungsseite:

LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT

• Funding & Tenders Portal:

EU Funding & Tenders Portal

Weitere LIFE-2026-Fördermöglichkeiten

Betriebskostenzuschüsse für NGOs

• LIFE-2026-NGO-OG-FPA (mehrjährige Rahmenpartnerschaftsvereinbarung)

• LIFE-2026-NGO-OG-SGA (jährliche spezifische Fördervereinbarung)

Gefördert werden gemeinnützige Organisationen und Verbände, die im Bereich Umwelt-, Klima- und Kreislaufwirtschaftspolitik auf EU-Ebene tätig sind.

• Bewerbungsfrist: voraussichtlich 8. September 2026

• Informationsveranstaltung: 21. Mai 2026

Strategische Integrierte Projekte (SIP) – Klimaschutz

• LIFE-2026-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage

Gefördert werden groß angelegte, langfristige Strategieprojekte mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren zur Umsetzung nationaler oder sektoraler Klimastrategien – einschließlich Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft und zum Recycling.

• Frist für Konzeptpapiere: 3. September 2026

Weitere Informationen und Veranstaltungen

• EU LIFE Info Days 2026: 28.–30. April 2026 (Aufzeichnungen verfügbar)

• Informationsveranstaltung zu NGO-Betriebskostenzuschüssen: 21. Mai 2026

Quelle: bvse