EU-LIFE-Programm 2026: Neue Förderchancen für Recycling-unternehmen

Die Europäische Kommission hat im Rahmen des LIFE-Programms 2026 mehrere Förderaufrufe veröffentlicht.
Im Fokus stehen Projekte zur Ressourcenschonung, Rückgewinnung von Wertstoffen, Schadstoffreduzierung sowie zur Entwicklung und Skalierung innovativer Recyclinglösungen.
Hauptausschreibung
LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT (Circular Economy & Zero Pollution)
Im Rahmen des Teilprogramms „Kreislaufwirtschaft und Nullverschmutzung“ unterstützt die Europäische Kommission Projekte, die Abfälle in hochwertige Recyclingrohstoffe umwandeln.
Wichtige Informationen:
• Bewerbungsfrist: 22. September 2026, 17:00 Uhr (MESZ)
• Gesamtbudget: 79 Millionen Euro
• Projektvolumen: indikativ 2 bis 10 Millionen Euro
• Projektlaufzeit: 24 bis 120 Monate
• EU-Förderquote: bis zu 60 % der förderfähigen Kosten
Förderfähige Abfallströme umfassen unter anderem:
• Elektro- und Elektronikaltgeräte (einschließlich PV-Module)
• Batterien und Akkumulatoren
• Altfahrzeuge
• Bau- und Abbruchabfälle
• Kunststoffe und Bioabfälle
• Textilien und Verpackungen
Die Ausschreibung ist für die Recyclingwirtschaft besonders relevant, da sie auf Ressourcenschonung, Ecodesign, nachhaltige Wertschöpfungsketten, Schadstoffreduzierung sowie die Skalierung erprobter Lösungen abzielt.
Weiterführende Informationen:
• Ausschreibungsseite:
LIFE-2026-SAP-ENV-ENVIRONMENT
• Funding & Tenders Portal:
EU Funding & Tenders Portal
Weitere LIFE-2026-Fördermöglichkeiten
Betriebskostenzuschüsse für NGOs
• LIFE-2026-NGO-OG-FPA (mehrjährige Rahmenpartnerschaftsvereinbarung)
• LIFE-2026-NGO-OG-SGA (jährliche spezifische Fördervereinbarung)
Gefördert werden gemeinnützige Organisationen und Verbände, die im Bereich Umwelt-, Klima- und Kreislaufwirtschaftspolitik auf EU-Ebene tätig sind.
• Bewerbungsfrist: voraussichtlich 8. September 2026
• Informationsveranstaltung: 21. Mai 2026
Strategische Integrierte Projekte (SIP) – Klimaschutz
• LIFE-2026-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage
Gefördert werden groß angelegte, langfristige Strategieprojekte mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren zur Umsetzung nationaler oder sektoraler Klimastrategien – einschließlich Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft und zum Recycling.
• Frist für Konzeptpapiere: 3. September 2026
Weitere Informationen und Veranstaltungen
• EU LIFE Info Days 2026: 28.–30. April 2026 (Aufzeichnungen verfügbar)
• Informationsveranstaltung zu NGO-Betriebskostenzuschüssen: 21. Mai 2026
Quelle: bvse