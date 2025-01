Neuer Lehrgang „Umwelttechnologe/-technologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“

Die Kreislauf- und Abfallwirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Der Fachkräftemangel, technische Neuerungen und ein wachsendes Umweltbewusstsein erfordern qualifiziertes Personal, das nicht nur bestehende Prozesse optimiert, sondern auch innovative Ansätze entwickelt.

Mit dem neuen Lehrgang „Umwelttechnologe/-technologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ wird dieser Herausforderung ab Sommer 2025 (Start im Juli) aktiv begegnet. Der Lehrgang ist eine Chance für Fachkräfte in Betrieben, sich weiterzuentwickeln und Kompetenzen zu erwerben, die in einer technologisch geprägten Zukunft entscheidend sind.

Trägergemeinschaft und Kooperation für ein starkes Programm

Hinter dem Lehrgang steht eine kompetente Trägergemeinschaft, die das Programm fachlich und organisatorisch gestaltet. Beteiligt sind das Umweltkontor Training & Beratung, die Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz (SBG), Chemieberufe Dresden GmbH sowie erfahrene Dozentinnen und Dozenten. Unter der Federführung der Akademie Dr. Obladen wurde ein Konzept entwickelt, das die Teilnehmenden optimal auf die Anforderungen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft vorbereitet. Diese Zusammenarbeit vereint wertvolle Erfahrungen aus der Praxis und sorgt für eine hochwertige Wissensvermittlung.

Was bietet der Lehrgang?

Der Lehrgang startet am 14. Juli 2025 und bereitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassend auf die Prüfungen im Mai 2026 vor. In einem kompakten Konzept aus Theorie- und Praxisphasen wird das Wissen in Bereichen wie Mathematik, Physik, Umweltrecht, Arbeitssicherheit und Stoffströme vermittelt. Dieser Lehrgang ist ein gezielter Schritt, um dem wachsenden Fachkräftemangel in der Branche entgegenzuwirken. Er richtet sich speziell an qualifizierte Stammkräfte in Unternehmen, die ihre Fähigkeiten erweitern und ihre Karrierechancen verbessern möchten.

Flexibilität und Praxisnähe: Die Struktur des Lehrgangs

Der Lehrgang bietet eine ausgewogene Mischung aus theoretischen und praktischen Inhalten, die in einem flexiblen Modell organisiert sind:

Praxisphasen vor Ort: In vier Doppelwochen finden praktische Einheiten in Dresden oder Herne statt. Dabei stehen Themen wie Chemie und Labortechnik im Fokus. Sollte die Teilnahme an einem Standort nicht möglich sein, können die Teilnehmenden flexibel auf den anderen Standort ausweichen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 16 Personen pro Praxiskurs begrenzt, um eine individuelle Betreuung und optimale Lernbedingungen zu gewährleisten.

Theoriephasen online: Die theoretischen Inhalte werden ebenfalls in vier Doppelwochen vermittelt – allerdings vollständig online. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, die Lerninhalte ortsunabhängig zu absolvieren. Interaktive Formate und moderne digitale Lehrmethoden garantieren eine effektive Wissensvermittlung.

Modernisierte Inhalte – Der Wechsel zum „Umwelttechnologen“

Ab August 2025 wird die bisherige „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ durch die neue Berufsbezeichnung „Umwelttechnologe/-technologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ abgelöst. Dies ist nicht nur ein symbolischer Wechsel, sondern ein grundlegendes Update der Ausbildungsinhalte. Themen wie Digitalisierung, moderne Verfahrenstechnik und erweiterte rechtliche Grundlagen spiegeln die gestiegene Bedeutung der Kreislaufwirtschaft wider.

Wissenschaft, Technik und Praxis: Der Grundstein für Ihr Fachwissen

Der Lehrgang „Umwelttechnologe/-technologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ vermittelt essenzielle Kenntnisse in verschiedenen Fachbereichen, um die Teilnehmenden umfassend auf die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft vorzubereiten. Grundlagenmodule wie Mathematik, Physik sowie Biologie und Ökologie legen die Basis für ein fundiertes Verständnis der technischen und naturwissenschaftlichen Zusammenhänge. Mathematische Kenntnisse, darunter Grundrechenarten, Dreisatz und Prozentrechnung, unterstützen die präzise Arbeit mit technischen Anlagen. Physikalische Themen wie Mechanik, Druck und Strömungsdynamik vertiefen das Verständnis der Naturgesetze. In Biologie und Ökologie stehen Mikroorganismen, Umweltfaktoren und Stoffkreisläufe im Fokus, die zentral für nachhaltige Abfallbehandlungen sind.

Technische Module wie Maschinen- und Gerätetechnik sowie Verfahrenstechnik bereiten die Teilnehmenden auf den sicheren Umgang mit Anlagen vor. Sie lernen Werkstoffkunde, Korrosionsschutz und die Wartung von Maschinenelementen. Verfahrenstechnische Inhalte wie die Trennung von Stoffgemischen, Pumpensysteme und Probenahme sichern eine effiziente und nachhaltige Abfallverarbeitung. Abfallentsorgungsverfahren, darunter Recycling, die Behandlung biogener Abfälle und die umweltgerechte Entsorgung von Elektro-Schrott, vertiefen die praktischen Kompetenzen. Der Bereich Stoffströme und Logistik vermittelt darüber hinaus, wie Materialflüsse effizient geplant und optimiert werden können.

Sicherheits- und rechtliche Grundlagen bilden ein weiteres zentrales Element des Lehrgangs. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz stehen im Vordergrund, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Die Teilnehmenden lernen Gefährdungsbeurteilungen, Schutzmaßnahmen und Praxistrainings wie Schachteinstiege und Erste Hilfe kennen. Rechtliche Module vermitteln ein tiefes Verständnis von Umweltrecht, fachspezifischen Vorschriften und wirtschaftlicher Planung. Kundenorientiertes Handeln sowie kaufmännische Prozesse runden die wirtschaftlichen Inhalte ab und befähigen die Teilnehmenden zu effizientem und zielgerichtetem Arbeiten.

Abgerundet wird der Lehrgang durch technische Kommunikation und Digitalisierung. Hierbei werden Kompetenzen wie die Erstellung technischer Zeichnungen, die Analyse von Daten und die Erstellung von Betriebsberichten vermittelt. Dieses umfassende Programm bietet die ideale Grundlage, um den Anforderungen einer modernen Kreislauf- und Abfallwirtschaft gerecht zu werden.

Die Qualität des Lehrgangs wird durch ein Team erfahrener Dozentinnen und Dozenten sichergestellt. Viele von ihnen sind Mitglieder von Prüfungsausschüssen und bringen dadurch wertvolle Einblicke und Praxiswissen in die Lehrveranstaltungen ein. Die intensive Betreuung während des Lehrgangs gewährleistet, dass die Teilnehmenden optimal auf die Abschlussprüfungen vorbereitet sind.

Ihre Chance für den nächsten Karriereschritt

Der Lehrgang ist speziell darauf ausgerichtet, die Teilnehmenden umfassend auf die Prüfung zum Umwelttechnologen/-in vorzubereiten. Mit einer strukturierten Kombination aus theoretischen Grundlagen und praktischen Anwendungen vermittelt der Kurs genau die Kompetenzen, die in der Prüfung und im Berufsalltag gefordert sind.

Erfahrene Dozentinnen und Dozenten, von denen einige selbst Mitglieder der Prüfungsausschüsse sind, gewährleisten eine gezielte und praxisnahe Wissensvermittlung. Die intensive Betreuung und die klar abgestimmten Inhalte sorgen dafür, dass die Teilnehmenden bestens auf alle Anforderungen vorbereitet sind – von den rechtlichen Rahmenbedingungen über technische Fähigkeiten bis hin zu komplexen Themen der Kreislaufwirtschaft.

Anmeldung und weitere Informationen

Dank der starken Trägergemeinschaft, der flexiblen Organisation und der praxisorientierten Inhalte bietet dieser Lehrgang eine einzigartige Gelegenheit für Fachkräfte, ihre Kenntnisse zu erweitern und ihre berufliche Zukunft zu sichern. Nutzen Sie diese Chance und starten Sie im Juli 2025 in Ihre Weiterbildung als Umwelttechnologe/-in.

Mit diesem Lehrgang wird nicht nur eine Brücke zur modernisierten Ausbildung geschlagen, sondern auch ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft geleistet. Starten Sie mit uns in eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft!

Programm und Anmeldung

Quelle: apm³ GmbH/kommunalwirtschaft.eu