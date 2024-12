VdS-Fachtagung „Brandschutz in Recyclinganlagen“

Vom 20. bis 21. März 2025 führt die VdS (Tochtergesellschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft – GDV) in Kooperation mit dem bvse und weiteren Verbänden der Kreislaufwirtschaftsbetriebe die Fachtagung „Brandschutz in Recyclinganlagen“ als Präsenzveranstaltung im Marriot Hotel in Köln und im Livestream durch.

Brände in Recyclingbetrieben haben die Grenzen herkömmlicher Brandschutzkonzepte aufgezeigt: Nicht alle sonst üblichen Brandschutzmaßnahmen können hier wirksam und sinnvoll eingesetzt werden. Darüber hinaus bringen die Lithium-Batterien im Abfallstrom neue Risiken für Abfallbehandlungsanlagen mit. Der Brandschutz in Abfallbehandlungsanlagen stellt für Betreiber, Versicherer und Feuerwehren eine große Herausforderung dar. Schadenerfahrungen zeigen, dass die Sicherstellung von öffentlich-rechtlichen Schutzziele, wie denen aus der Bauordnung, nicht ausreicht, um Brandereignissen in Recyclingbetrieben wirksam zu begegnen.

Die deutschen Versicherer haben daher gemeinsam mit Verbänden der Kreislaufwirtschaft den Leitfaden für den Brandschutz bei der Sortierung, Aufbereitung und Lagerung von Siedlungsabfällen und brennbaren Sekundärrohstoffen überarbeitet. Ziel ist es, Brände in Recyclingbetrieben besser beherrschbar zu machen und deren Auswirkungen zu begrenzen. In der Veranstaltung werden mögliche Maßnahmen für die Schadenverhütung in Anlagen der Abfallbewirtschaftung mit Fokus auf den Brandschutz erläutert und Branderkennungs- und Brandbekämpfungseinrichtungen kritisch beleuchtet und die Möglichkeiten für den abwehrenden Brandschutz erörtert.

Ein in den letzten Jahren dramatisch gewachsenes Problem sind auch die durch Fehlwürfe von Lithium-Batterien im Abfallstrom verursachten Brände. Zu diesem Themenkomplex werden in der Fachtagung verschiedene Herangehensweisen vorgestellt. Die Fachtagung soll den tangierten Kreisen eine Hilfestellung bei der Gestaltung eines wirksamen und auch möglichst wirtschaftlichen Brandschutzes sein – auch wenn sich der Nutzen von Investitionen in den Brandschutz, die über die baurechtlichen Anforderungen hinausgehen, häufig erst im Schadenfall realisiert.

Weiterbildung

Diese Veranstaltung ist geeignet zur notwendigen Fortbildung für Brandschutzbeauftragte nach dem deutschen Richtlinienwerk (vfdb 12-09/01: 2021-12 (04), DGUV-I 205-003 und VdS 3111) und umfasst zehn Unterrichtseinheiten. Sie erfüllt auch die Anforderungen an Weiterbildungsmaßnahmen für Versicherungsmitarbeiter nach der „EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD)“ bzw. § 7 VersVermV und umfasst 7,5 Zeitstunden.

Kooperation mit Verbänden der Kreislaufwirtschaftsbetriebe

Die Fachtagung findet statt in Kooperation mit

Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung e. V. (ASA)

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE)

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. (bvse)

Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU)

Zielgruppen

Die Fachtagung richtet sich an Brandschutzbeauftragte und andere Brandschutzverantwortliche in Anlagen der Abfallbewirtschaftung, an Brandschutzsachverständige, Brandschutzfachplaner und Errichter von Brandschutzanlagen, Feuerwehren und Behörden sowie an Vertreter von Versicherungen und Kommunen.

Quelle: VdS (Tochtergesellschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft – GDV)