Neuer Vorstand im bvse-Fachverband Recycling von Reifen und Gummi

Die Mitgliederversammlung des bvse-Fachverbands Recycling von Reifen und Gummi fand am 23. Oktober 2024 in der Hauptgeschäftsstelle des bvse in Bonn statt. Im Rahmen dieser Versammlung wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand für die kommenden drei Jahre gewählt.

Daniel Schockmann (Regupol Germany GmbH & Co. KG) übernimmt den Vorsitz, während Alexander Prokein (Estato Umweltservice GmbH) als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Die neue Vorstandsspitze wird weiterhin von Vizepräsident Bernd Franken unterstützt.

In seinem Rechenschaftsbericht betonte Franken den erfreulich hohen Zuwachs an Mitgliedern im Bereich der Reifenrecycler, den der Fachverband seit seiner Gründung vor drei Jahren verzeichnen konnte. Aktuell haben sich 41 Reifen-Recyclingunternehmen dem Fachverband angeschlossen, die gemeinsam mit den bvse-Mitgliedsbetrieben aus weiteren Bereichen der Altreifenbranche eine starke Interessenallianz für die Belange der mittelständischen Unternehmen bilden.

Einen großen Anteil an dieser erfolgreichen Entwicklung ist dem intensiven Engagement und der außergewöhnlichen Expertise des bisherigen Vorstands, Bernd Franken und Josef Hösl, zu verdanken, hob Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse, hervor. Ebenso optimistisch blickt Rehbock auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der neugewählten Fachverbandsspitze. Beide Experten zeichnen jeweils über 20-jährige Branchenerfahrung in den Bereichen Gummirecycling und über die gesamte Wertschöpfungskette des Altreifenrecyclings aus.

Der neue Fachverbandsvorsitzende Daniel Schockmann und Stellvertreter Alexander Prokein machten deutlich, dass eine Vielzahl an Themen und neuen Herausforderungen, vom stofflichen über das chemische Recycling bis hin zur Arbeit auf europäischer Ebene, auf der noch zu erstellenden Roadmap für den Fachverbandsvorstand stehen werden. Die neue Vorstandsspitze wird dabei von neun, ebenfalls neu gewählten Beisitzer:innen unterstützt, die in bewährter Weise zur erfolgreichen Arbeit des Fachverbands beitragen werden.

Der Vorstand des bvse-Fachverband Recycling von Reifen und Gummi setzt sich für die nächsten drei Jahre wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Daniel Schockmann (Regupol Germany GmbH & Co. KG)

Stellvertretender Vorsitzender:

Alexander Prokein (Estato Umweltservice GmbH)

Beisitzer:innen:

Michael Bendrat (Gummiwerke Kraiburg Elastik GmbH & Co. KG), Reinhard Danninger jun. (Danninger OHG Spezialtransporte), Matthias Einsele (ELM Recycling GmbH & Co. KG), Josef Hösl (Estkom GmbH), Daniel Hofsäß (ROTH International GmbH), Günther Ihle (Rigdon GmbH), Markus Müller (KrW Kreislaufwirtschafts- und Abfallverwertungs GmbH), Hanna Raff (Kurz Karkassenhandel GmbH), Paulin Schaab (Umtec GmbH & Co. KG).

Als ständiger Gast aus dem bvse-Juniorenkreis wird Patrick Franken (Ecocalor GmbH) den Sitzungen beiwohnen.

Quelle: bvse