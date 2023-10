Hellweg auf der Fakuma: Digital gesteuerte Zerkleinerungsmaschinen für energiesparendes Kunststoffrecycling

Zur Fakuma 2023 präsentiert Hellweg Maschinenbau auf Stand A1-1005 in Halle A1 eine Auswahl seiner zukunftsweisenden, digital gesteuerten Zerkleinerungsmaschinen für effektives, energiesparendes Kunststoffrecycling.

Dazu gehört die Beistellmühle MDSi 340/150 Smart Control mit Füllstandüberwachung ebenso wie sowie die Zentralmühle MDSi 600/300 Smart Control Plus und die MDSGi 1500/600 als Vertreterin einer neu entwickelten Reihe von Nassschneidmühlen mit Zwangszuführung, die sich durch ihre besonders geringe Leistungsaufnahme auszeichnen.

Die Beistellmühle des Typs MDSi 340/150 Smart Control ist die leistungsstärkste Ausführung der Baureihe mit Antriebsleistungen von 1,5 kW bis 4 kW für Mahlleistungen von 10 kg/h bis 80 kg/h. Ihr Haupteinsatzbereich ist die rohstoffsparende Rückführung auch sperrigster Angusssterne, Angussspinnen oder Angussleitern direkt an einer oder mehreren Spritzgießmaschinen. Die Materialzuführung kann dabei per Schurre, Einwurftrichter oder Förderband, die Abfuhr per Absaugung erfolgen. Eine Einzugsvorrichtung für Folienrandstreifen ist optional.

Die Zentralmühlen der Serie 300 von Hellweg kombinieren eine kompakte Bauweise mit hoher Leistung. Dank des stabilen Maschinengehäuses und des hohen Schwungmoments des massiven, aus dem Vollen gefertigten Rotors ermöglichen sie eine durchzugstarke Zerkleinerung von dickwandigen Formteilen, Platten, Angussfladen, Rohren und Profilen sowie, bei Einsatz eines Spezial-Rotors der BR-Version, sogar die einstufige Zerkleinerung massiver Anfahrbrocken. Die auf der Fakuma gezeigte Ausführung MDSi 600/300 Smart Control Plus ist mit einer Stromverbrauchsanalyse zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit sowie, für einen minimierten Wartungsaufwand, mit einer automatisierten Schmierung mit Bluetooth Überwachung ausgestattet.

Neu ist die mit einer Zwangszuführung ausgestattete Nassschneidmühle MDSGi 1500/600 für das Folienrecycling, die Hellweg dem Standbesucher auf Grund ihres hohen Gewichts vor rund 25 t als 3D-Druck-Modell präsentiert. Neben ihrer für diesen Hersteller typischen robusten, langlebigen Ausführung bietet sie ein bisher unerreicht gutes Verhältnis zwischen Durchsatz und Energieverbrauch, das sehr geringe Betriebskosten ermöglicht. Herausragend ist auch ihre Schnittgeometrie, die Flakes mit gleichbleibend optimaler Qualität sowie perfekter Partikelgrößenverteilung und Geometrie für die Weiterverarbeitung bei zugleich sehr geringem Anteil an nicht verwertbaren „Fines“.

Mit Smart Control für optimierte Arbeitsweise

Alle genannten Systeme sind mit der von Hellweg entwickelten digitalen Smart-Control-Steuerung ausgestattet, die sowohl Kenngrößen wie Stromverbrauch, Motordrehzahl und Lagertemperaturen als auch den Zustand von Messern, Sieben und Keilriemen erfasst. Weil die Steuerung in der Lage ist, das Verhältnis zwischen Motorlast und Durchsatz kontinuierlich zu optimieren, sorgt sie für einen besonders wirtschaftlichen Betrieb bei zugleich geringem Aufwand für das Bedienpersonal. Generell ist Smart Control für alle Typen und Baugrößen der Schneidmühlen von Hellweg verfügbar, angefangen bei der Beistellmühle der Serie 150 für die Kleinteil- und Angussvermahlung bis zur für härteste Anwendungen ausgelegten Großschneidmühle der Serie 600.

Quelle: Konsens PR GmbH & Co. KG / Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG