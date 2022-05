„Die Digitalisierung hat auch in der Recyclingindustrie Einzug gehalten“

Cutmetall auf der IFAT 2022: Im Fokus steht der hohe Kundennutzen von digitalen Prozessoptimierungen und Hochleistungsprodukten.

Die Cutmetall Unternehmensgruppe präsentiert auf der IFAT 2022 nicht nur Hochleistungsprodukte für Granulatoren, Schredder und Zerkleinerungsmaschinen. Auch wegweisende digitale Lösungen für optimierte Geschäftsprozesse wird der international führende Hersteller von Industriemessern und -sieben auf der Weltleitmesse für Um- welttechnologien vorstellen: Halle B6, Stand 134.

„Auf der IFAT werden wir den Gästen demonstrieren, dass die Digitalisierung auch in der Zerkleinerungs- und Recyclingindustrie Einzug gehalten hat und wir es unseren Kunden ermöglichen, die daraus resultierenden Effizienzpotenziale zu realisieren“, erläutert Alexander Klär, Geschäftsführer der Cutmetall Sales GmbH, ein Hauptziel des Messeauftritts der Gruppe vom 30. Mai bis zum 3. Juni in München. „Damit untermauert Cutmetall seinen Ansatz, Partner, Prozessoptimierer und Problemlöser seiner Kunden aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche zu sein.“

Neue App optimiert Prozesse der Materialwirtschaft

Die kostenfreie Mobile App für Smartphones und Tablets ermöglicht den problemlosen Zugriff auf den innovativen Cutmetall Onlineshop, unabhängig von Ort und Zeit. Doch die App bietet noch mehr: Sie optimiert die Arbeitsprozesse zwischen Einkauf und Lagerhaltung. Dazu hat Cutmetall seine Artikel mit Bar- beziehungsweise QR-Codes versehen. Diese befinden sich auf den Lieferscheinen, den Angeboten sowie auf eigens dafür angefertigten Produktbild-Katalogen.

Ausgestattet mit einem Smartphone und der App können Mitarbeitende im Warenlager fortan schnell und fehlerfrei die Codes der Cutmetall-Produkte scannen, die bestellt werden sollen. Die App überträgt die Daten in den Warenkorb des Unternehmens im geschützten Bereich des Cutmetall Onlineshops. In der Einkaufsabteilung sehen die zuständigen Mitarbeitenden auf ihren Monitoren, welche Artikel die Lagerhaltung in den Warenkorb gelegt hat. Sie entscheiden daraufhin, ob und wann welche Produkte in welchen Mengen bestellt werden. „Das Scannen schließt Produktverwechslungen aus und erspart die Digitalisierung handgeschriebener Bestellhinweise“, nennt Alexander Klär die wichtigsten Vorteile.

Smartes Servicetool für den Einkauf

Der Cutmetall Onlineshop enthält nicht nur einen in seiner Breite und Tiefe einmaligen Produktkatalog. Als Vollsortimenter mit höchster Marktabdeckung bietet Cutmetall Produkte für die Maschinen 55 renommierter Hersteller. Zudem enthält der Onlineshop Funktionen, die einen hohen Mehrwert für die Einkaufsabteilung der Kunden darstellen. Wegweisend ist die Möglichkeit, ihren Maschinenpark sowie dessen Materialbestände digital zu erfassen und zu verwalten.

Zwei große Vorteile: Nach einem Klick auf eine registrierte Maschine erscheinen sämtliche Ersatz- und Verschleißteile von Cutmetall, die zu diesem Maschinentyp passen. Das lange Suchen nach geeigneten Produkten und Artikelnummern entfällt. Und sollten Einkäufer erkranken oder das Unternehmen verlassen, können Kollegen sofort ohne langwierige Unterweisungen und Recherchen die benötigten Komponenten für ihre Maschinen bestellen.

Besonders wirtschaftlich: Hochleistungsprodukte in hybrider Bauweise

Auf der IFAT wird die Cutmetall plus Carbide Germany GmbH die zahlreichen Vorzüge ihrer Industriemesser in hybrider Bauform erläutern. „Gegenüber herkömmlichen Messern aus Werkzeugstahl bieten sie eine unerreichte Leistungsfähigkeit“, betont Geschäftsführer: Christian Hoffmann. „Unsere in Deutschland entwickelten und produzierten Messer stellen ein Upgrade für die Zerkleinerungstechnik unserer Kunden dar. Denn aufgrund ihres geringen Bruch-Risikos und ihrer Schneidleistung optimieren nicht nur die Standzeiten sowie die Qualität des Outputs ihrer Anlagen. Zugleich reduzieren sie den Stromverbrauch und senken durch geringere Maschinen-Vibrationen deren Verschleiß.“

Christian Hoffmann und Alexander Klär freuen sich darauf, den Besuchern der IFAT die jüngsten Cutmetall-Entwicklungen im direkten Kontakt vorzustellen.

Quelle: Cutmetall Sales GmbH