Loacker Recycling übernimmt ASR Recycling in Schaffhausen

Am 17. Juli 2020 übernahm die Loacker Recycling GmbH mit Stammsitz in Götzis, Österreich die Arnold Schmid Recycling AG (ASR AG) in Schaffhausen, Schweiz. Das neue Mitglied der Loacker-Gruppe ist ein etabliertes, lokales Recyclingunternehmen.

Sämtliche Mitarbeiter der ASR AG sowie das 100-prozentige Tochterunternehmen Braun GmbH werden übernommen und der Standort unverändert sowie unter dem bestehenden Namen weitergeführt, versichert Loacker: „Für diese wie auch für Kunden oder Partner ändert sich durch die neuen Eigentümerverhältnisse nichts.“

Ursprünglich spezialisiert auf die Autoverwertung beziehungsweise die Zerlegung von Autos sowie den Handel mit Alteisenabfällen, ist die ASR AG seit 57 Jahren erfolgreich im Wertstoffrecycling in der Ostschweiz tätig. „Wir freuen uns, mit dem Schaffhausener Unternehmen einen langjährig etablierten und ausgewiesenen Recyclingspezialisten in unserer Gruppe zu begrüßen – gerade auch weil sich das schon länger geplante Vorhaben durch Corona leider etwas verzögerte“, erläutert Christian Loacker, Geschäftsführer von Loacker Recycling. Die ASR AG verfügt über ein breites Know-how und ist über die Baumischabfall-Sortierung mittlerweile auch in den Bereichen Papier-, Karton- und Kunststoffrecycling aktiv.

Und Christan Loacker ergänzt: „Der breit aufgestellte Recyclingbetrieb passt sehr gut zu uns. Dieser Schritt ist das Ergebnis eines langfristig durchdachten Entwicklungsprozesses; und wir können dadurch unsere Unternehmensgruppe aber auch die Zukunft des Unternehmens im Kanton Schaffhausen weiter stärken. Das halten wir gerade in diesen aktuell herausfordernden Zeiten für Mitarbeiter und Partner für sehr wichtig.“ Über die nun in Kraft tretende Übernahme zeigt sich auch die ASR Geschäftsführung erfreut. „Für unser Unternehmen und für unser Team bedeutet diese Lösung positive Zukunftsaussichten. Durch das Heben von gemeinsamen Synergien werden wir einen positiven Beitrag zur Loacker Recycling-Gruppe und zur Standortsicherung im Großraum Schaffhausen beitragen“, bestätigt Alex Locher, Geschäftsführer der ASR AG.

Quelle: Loacker Recycling GmbH