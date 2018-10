Reiling Unternehmensgruppe investiert in neuen Firmenstandort in Burgbernheim

Am 25. September 2018 fand in mittelfränkischen Burgbernheim der erste Spatenstich der Bauarbeiten zum neuen Standort der Reiling Kunststoff Recycling GmbH & Co. KG statt.

Im ersten Bauabschnitt wird ein Umschlagplatz mit Lagerfläche, Lkw-Waage, Verwaltungsgebäude und Werkstatt entstehen. Dies soll in erster Linie die Logistik für das bestehende Geschäft der Reiling Kunststoff Recycling GmbH & Co. KG optimieren. In einem zweiten Schritt ist dann der Aufbau einer PET-Aufbereitungsanlage zum Recycling von bis zu 60.000 Tonnen Flaschen jährlich geplant. Des Weiteren soll der neue Standort auch als Logistikstützpunkt für das Recycling von Solarpaneelen der Reiling Unternehmensgruppe genutzt werden.

Die Gesamtinvestition wird rund 12 bis 13 Millionen Euro betragen und in der Region etwa 40 Arbeitsplätze schaffen. Aufgrund der neuen EU-Verpackungsrichtlinie rechnen Fachverbände wie Plastics Recyclers Europe mit einem zusätzlichen Mengenaufkommen an gesammelten Flaschenabfällen von circa 500.000 Tonnen jährlich in Europa. Reiling leistet hier einen wichtigen Beitrag und sorgt dafür, dass diese Mengen wiederverwendet werden können und nicht verbrannt werden müssen.

Quelle: Reiling Kunststoff Recycling GmbH & Co. KG