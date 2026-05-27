Steinwolle-Recycling: Büchl und Rockwool starten Kooperation

Neue Recyclinganlage in Ingolstadt als Schlüsselprojekt.

Die Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH und der international führende Hersteller für Steinwolle-Dämmstoffe, Rockwool, starten eine strategische Kooperation für das Steinwolle-Recycling in Süddeutschland. Im Rahmen des konzerneigenen Rücknahmesystems „Rockcycle“ unterstützt Büchl Rockwool künftig maßgeblich bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeits- und Recyclingziele, insbesondere am Produktionsstandort Neuburg a. d. Donau.

Zentrales Element der Zusammenarbeit ist eine neu errichtete Steinwolle-Recyclinghalle am Standort Ingolstadt. Büchl hat dafür gezielt in moderne Anlagen- und Aufbereitungstechnik investiert und schafft damit die Grundlage für ein leistungsfähiges, industrielles Recycling von Steinwolle-Dämmstoffen (AVV 17 06 04). Die Anlage ermöglicht den Angaben des Unternehmens zufolge erstmals in Bayern die flächendeckende Erfassung, Prüfung, Aufbereitung und Rückführung geeigneter Steinwolle-Abfälle in den Produktionskreislauf von Rockwool.

Innovativ sei insbesondere die Erweiterung der Materialbasis: Neben Produktionsreststoffen könnten künftig auch geeignete Rockwool-Steinwolle aus Abbruch-, Sanierungs- und

Instandhaltungsmaßnahmen von Gebäuden ab Baujahr 1996 dem Recycling zugeführt werden. Durch eine gezielte Vorselektion werde sichergestellt, dass ausschließlich sortenreine Steinwolle verarbeitet wird – ein entscheidender Schritt hin zu einem geschlossenen Stoffkreislauf.

„Mit der neuen Steinwolle-Recyclinganlage bei Büchl in Ingolstadt schaffen wir die Basis, um unsere Partner – und insbesondere Rockwool – verlässlich und in industriellem Maßstab im Recyclingprozess zu unterstützen. Das ist ein starkes Signal für Ressourcenschonung und gelebte Kreislaufwirtschaft“, erklärt Jürgen Kienlein, Geschäftsführer Büchl Entsorgungswirtschaft.

Die Kooperation bündelt die jeweiligen Kernkompetenzen: Rockwool als internationaler

Technologie- und Marktführer für Steinwolle-Dämmstoffe mit klaren Nachhaltigkeitszielen und Büchl als erfahrener Spezialist für Entsorgungswirtschaft, Recycling und industrielle Stoffstromlösungen. Die räumliche Nähe zum größten deutschen Rockwool-Produktionsstandort in Neuburg a. d. Donau sorgt zudem für effiziente Logistik und hohe Prozesssicherheit.

Ein weiterer Vorteil liegt in den umfassenden Genehmigungen, Zertifizierungen und dem spezialisierten Know-how von Büchl im Umgang mit faserhaltigen Abfällen. Als Mitglied des Mittelstandsverbundes Logex verfügt das Unternehmen zudem über ein leistungsfähiges Logistiknetzwerk, um die Recyclinglösung langfristig und überregional anzubieten. „Die steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit erfordern leistungsfähige und skalierbare Recyclinglösungen. Mit Büchl haben wir einen Partner, der diese Voraussetzungen erfüllt und die notwendige Infrastruktur geschaffen hat“, sagt Gülnaz Atila, Geschäftsführerin Deutsche Rockwool.

Quelle: Büchl Gruppe