Kreislauflösungen für B2B-Textilien: RLG tritt Cibutex bei

Partnerschaft unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung neuer EPR-Anforderungen und dem Aufbau zirkulärer Textilsysteme.

Die Reverse Logistics Group (RLG) ist dem europäischen Netzwerk Cibutex beigetreten. Gemeinsam wollen die Partner die Kreislaufwirtschaft für B2B-Textilien in Europa weiter vorantreiben und Unternehmen bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen unterstützen.

Cibutex vernetzt Unternehmen entlang der gesamten B2B-Textilwertschöpfungskette – von Herstellern und Zulieferern über industrielle Wäschereien bis hin zu Recyclingunternehmen. Der Beitritt von RLG erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt: In vielen europäischen Ländern wird derzeit die erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) für Textilien eingeführt oder vorbereitet.

Große Potenziale im B2B-Textilsektor

B2B-Textilien zählen zu den bislang wenig erschlossenen Materialströmen der Kreislaufwirtschaft. Jedes Jahr gelangen große Mengen an Berufsbekleidung, Hotel- und Gesundheitswäsche oder Miettextilien in Umlauf und werden anschließend aus dem Nutzungskreislauf genommen. Ein erheblicher Teil wird bislang jedoch noch thermisch verwertet oder entsorgt.

Aktuelle Untersuchungen von Reconomy zeigen zugleich großes Potenzial für hochwertiges Recycling: Im Vergleich zu vielen B2C-Textilien sind B2B-Textilien häufig homogener zusammengesetzt, besser dokumentiert und dadurch besser für zirkuläre Prozesse geeignet.

Die Skalierung entsprechender Lösungen wird bislang jedoch durch fragmentierte Sammelsysteme, fehlende Transparenz entlang der Wertschöpfungskette und begrenzte Recyclingkapazitäten erschwert.

Unterstützung bei EPR-Compliance und Rücknahmesystemen

Mit der Mitgliedschaft bei Cibutex will RLG ihre regulatorische Expertise und operative Erfahrung gezielt in den europäischen Textilmarkt einbringen. Unternehmen sollen insbesondere unterstützt werden bei:

• der Umsetzung neuer EPR-Anforderungen in europäischen Märkten,

• dem Aufbau rechtskonformer Rücknahme- und Sammelsysteme,

• dem Zugang zu Sortier-, Wiederverwendungs- und Recyclingnetzwerken,

• sowie der Entwicklung skalierbarer Kreislauflösungen für B2B-Textilien.

RLG betreibt weltweit mehr als 40 Producer Responsibility Organisations (PROs) sowie Rücknahme- und Compliance-Systeme in 15 Ländern.

Zusammenarbeit entlang der europäischen Wertschöpfungskette

Cibutex wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam. Das Netzwerk vereint mehr als 60 Unternehmen aus den EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz, darunter Anbieter von Business-Textilien, industrielle Wäschereien und Recyclingunternehmen. Im Rahmen der Zusammenarbeit plant RLG unter anderem:

• den Ausbau ihres Netzwerks im Bereich Textilsortierung und Recycling,

• die Förderung von Datentransparenz entlang der Wertschöpfungskette,

• sowie die Entwicklung europaweit skalierbarer Kreislaufsysteme.

Quelle: Reverse Logistics GmbH