AfB social & green IT ist Mitglied im UnternehmensForum

Als erstes gemeinnütziges Inklusionsunternehmen ist AfB jetzt dem UnternehmensForum beigetreten – einem bundesweiten Zusammenschluss von Unternehmen, die Inklusion in der Arbeitswelt vorantreiben.

„AfB und das UnternehmensForum – das ist ein perfektes Match. Die Wirtschaft braucht Menschen mit Behinderung. Angesichts des demografischen Wandels und Fachkräftemangels ist es entscheidend, alle Potenziale zu nutzen. Nicht zuletzt profitiert auch die unternehmerische Innovationskraft von gelebter Vielfalt im Unternehmen“, weiß Daniel Büchle, CEO von AfB social & green IT, aus eigener Erfahrung: Bei Europas größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung in nahezu allen Abteilungen zusammen.

Bei der Mitgliederversammlung im Post-Tower der DHL in Bonn wurde AfB offiziell begrüßt. Dabei hat das Team auch Inklusionsbeauftragte langjähriger Partner wie beispielsweise von Siemens getroffen. Generell steht Netzwerken im Fokus der Organisation. Hier will sich AfB künftig stark miteinbringen und plant daher bereits den nächsten Event: Im September wird das UnternehmensForum in der Zentrale des Inklusionsunternehmen in Ettlingen stattfinden.

„Wir freuen uns sehr, wenn wir hier neue Impulse setzen können“, erklärt Büchle. „Gemeinsam wollen wir die Arbeitswelt so gestalten, dass alle die gleichen Chancen haben und sich Menschen optimal entfalten und einbringen können – unabhängig von einer Behinderung.“

Quelle: AfB social & green IT