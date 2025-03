27. Internationaler Altpapiertag 2025: Branchentreffpunkt in Bonn

Die internationale Altpapierbranche kommt zusammen: Der 27. Internationale Altpapiertag wird am 1. April 2025 in Bonn ausgerichtet und versammelt rund 500 Experten und Entscheider der gesamten Wertschöpfungskette.

Unter dem Motto „Internationale Altpapiermärkte, globale Trends und regulatorische Entwicklungen“ erwartet die Teilnehmer ein hochkarätiges Fachprogramm, spannende Diskussionen und wertvolle Networking-Möglichkeiten.

Hochkarätige Referenten und exklusive Einblicke

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt der bekannte Journalist und WDR 5-Moderator Michael Brocker. Die Eröffnung und Begrüßung erfolgt durch Mike Hayes, Vorsitzender des bvse-Fachverbandes Papierrecycling, gefolgt von einem Grußwort des bvse-Präsidenten Henry Forster.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Keynote von Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), der unter dem Titel „Multiple Krisen – Multiple Chancen: Wie stehen wir 2025 da?“ die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen für die Branche beleuchtet.

Internationale Altpapiermärkte im Fokus

Die globalen Entwicklungen und deren Einfluss auf den Altpapiermarkt sind ein zentrales Thema der Veranstaltung. Experten beleuchten die Lage in verschiedenen Weltregionen:

Nordamerika: „Trends, Trade & Turmoil“ – Kelly McNamara (Numera Analytics)

Südostasien: „Regulation on the Rise“ – Hannah Zhao (Fastmarkets RISI)

Europa: „Abschottung per Gesetz?“ – Hans van de Nes (ERPA-European Recovered Paper Association)

Anschließend diskutieren Branchenexperten unter der Moderation von Andreas Otto und Patrick van den Berg, welche Konsequenzen diese globalen Trends für die europäische Altpapierindustrie haben.

Herausforderungen und Zukunft der Logistik

Die Transformation der Logistikbranche ist ein weiteres zentrales Thema. Klimaziele und die Dekarbonisierung des Verkehrs erfordern alternative Antriebstechnologien – doch während Elektromobilität und Wasserstofflösungen für den Personenverkehr bereits Realität sind, bleibt der Übergang im Güterverkehr eine Herausforderung. Zusätzlich verschärft der anhaltende Fahrermangel die Situation. In Expertenvorträgen und Diskussionen wird das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet:

Bald alles E? Zukunft der Elektromobilität“ – Benjamin Schiebler (Volvo Group Trucks Central Europe GmbH)

„Gas, Strom, Wasserstoff – Wohin steuert die Antriebswende?“ – Philipp Müller (Fraunhofer IML)

„Von Investitionen bis Fahrermangel – ein Bericht aus der Logistikbranche“ – Gerd Bretschneider (Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e.V.)

EU-Verpackungsverordnung (PPWR): Auswirkungen auf die Altpapierbranche

Die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) bringt weitreichende Änderungen für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR). Mit der neuen EU-Verpackungsverordnung (PPWR) wird die Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) deutlich ausgeweitet – auch auf Gewerbe- und Industrieverpackungen. Doch viele Fragen zur nationalen Umsetzung in Deutschland sind noch offen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Stoffströme von Papier? Droht eine zunehmende Marktkonzentration oder bieten sich neue Chancen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer sicher lebhaften Podiumsdiskussion mit:

Dr. Fritz Flanderka (Reclay Holding GmbH)

Gunda Rachut (Zentrale Stelle Verpackungsregister)

Christian Hündgen (Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG)

Matthias Fabian (Umweltbundesamt)

Eingeleitet wird das Thema durch Julia Ettinger, Generalsekretärin der EuRIC-European Recycling Industries Confederation.

Netzwerken und Austausch auf höchstem Niveau

Neben den Fachvorträgen und Diskussionen bietet der Internationale Altpapiertag erstklassige Gelegenheiten zum Networking. Teilnehmer können sich mit Branchenkollegen, Experten und Entscheidungsträgern austauschen, neue Geschäftskontakte knüpfen und wertvolle Impulse für ihre Arbeit gewinnen.

Das komplette Programm, organisatorische Hinweise und natürlich die Online-Anmeldung sind auf der Tagungsseite zu finden: https://altpapiertag-bvse.de/de/

Quelle: bvse