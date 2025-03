CO2 in Brennstoff umwandeln – mit Hilfe von Batterieabfällen

Upcycling als Klima-Game-Changer: Aus alten Batterien und Alufolie-Resten wurde an der TU Wien ein Nanokatalysator erzeugt, mit dem sich CO2 aus der Luft in wertvolles Methan umwandeln lässt.

Batterieabfälle sind ein ernstes Umweltproblem: Sie enthalten Substanzen, die sowohl die menschliche Gesundheit als auch die Ökosysteme gefährden. Gleichzeitig sind in ihnen aber auch wertvolle Materialien wie Nickel enthalten, die wir dringend brauchen – etwa für die Produktion neuer Batterien. Bessere Recyclingmethoden für Batterien sind daher dringend nötig.

An der TU Wien gelang es nun, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem man Nickel aus gebrauchten Nickel-Metallhydrid-Batterien rückgewinnen kann. Doch damit nicht genug: Aus diesen Batterieabfällen und gebrauchter Alufolie, wie sie in der Küche verwendet werden, gelang es einen Nanokatalysator herzustellen, der CO2 aus der Luft in wertvolles Methan umwandelt. Auf diese Weise lässt sich einerseits das Müllproblem verringern und gleichzeitig ein klimaneutraler Brennstoff gewinnen.

Batterierecycling: Wichtig für Umwelt und Wirtschaft

„Moderne Batterien, wie etwa Nickel-Metallhydrid (Ni-MH) und Lithium-Ionen-Batterien, bestehen aus verschiedenen Komponenten, was Recycling- und Verwertungsprozesse technologisch anspruchsvoll macht“, sagt Prof. Günther Rupprechter vom Institut für Materialchemie der TU Wien, Leiter des Forschungsprojekts. „Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu chemischen Lecks, Bränden und Umweltverschmutzung führen.“

Die Rückgewinnung von Nickel aus gebrauchten Ni-MH-Batterien ist auch wirtschaftlich höchst bedeutsam: In der EU könnten Altbatterien und Schrott aus der Batterieproduktion bis 2030 circa 16 Prozent des benötigten Nickels liefern, was für die Ausstattung von jährlich 1,3 bis 2,4 Millionen Elektrofahrzeugen (EVs) ausreicht, sagt die TU Wien. Trotz dieses Potenzials würden die derzeitigen Recyclingkapazitäten in der EU und im Vereinigten Königreich nur etwa ein Zehntel dessen betragen, was bis 2030 erforderlich sei. Investitionen in die Recyclinginfrastruktur seien daher nötig.

Upcycling: Von der Abfallverwertung zur CO2-Abscheidung

„Wiederverwertung ist ein wichtiger Schritt, aber noch größere Wirkung kann durch das Upcycling von Nickel zu Katalysatoren erzielt werden, die in der Lage sind, Brennstoffe herzustellen“, sagt Dr. Qaisar Maqbool, Erstautor der Studie. Das Team extrahierte Nickel aus gebrauchten Ni-MH-Batterien und stellte Aluminiumoxid aus gebrauchter Alufolie her. Diese Materialien wurden dann auf umweltschonende Weise – nach Methoden der „grünen Chemie“ – in einen leistungsstarken Nanokatalysator umgewandelt.

„Unser Nanokatalysator besteht zu 92 bis 96 Prozent aus Aluminiumoxid und zu vier bis acht Prozent aus Nickel, das ist optimal, um das Treibhausgas CO2 zusammen mit Wasserstoff in Methan umzuwandeln“, erklärt Günther Rupprechter. Das Verfahren erfordert weder hohen Druck noch hohe Temperaturen, der Katalysator funktioniert bei normalem Atmosphärendruck und einer leicht erreichbaren Temperatur von 250 °C.

Vom Treibhausgas zu sauberer Energie

Damit steht eine Methode zur Verfügung, CO2 auf klimaneutrale Weise in einen wertvollen Brennstoff zu verwandeln: Methan spielt etwa in der Industrie als Energieträger eine wichtige Rolle. „Nun wollen wir untersuchen, wie sich dieses Verfahren für technologische Anwendungen hochskalieren lässt“, kündigt Rupprechter an. „Wir glauben, dass dieser Ansatz die nachhaltige Brennstoffproduktion verändern kann. Unser Ansatz zeigt einen Lösungsweg für das Klimaproblem auf – und das auf eine Weise, die gleichzeitig auch hilft, ein drängendes Abfallproblem zu lösen.“

Auch Recyclingmaterial lässt sich recyceln

Bei vielen Katalysatoren kommt es im Lauf der Zeit zu einer Deaktivierung – weil sich der Katalysator irgendwann strukturell verändert oder durch Anlagerung von Fremdmaterialien weniger effektiv wird. Eine solche Deaktivierung hat man bei der Studie nicht festgestellt. Trotzdem war es dem Team wichtig, in geschlossenen Kreisläufen zu denken und gleich mitzubedenken, wie auch der Katalysator selbst recycelt werden kann.

„Um den Nachhaltigkeitskreislauf zu schließen, kann man die verbrauchten Katalysatoren wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegen, um wiederverwendet zu werden“, beschreibt Qaisar Maqbool. Dies stelle sicher, dass der gesamte Prozess umweltfreundlich bleibt und die Abfallmenge minimiert wird.

Forschung gefördert durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF; SFB TACO F81-P08; COE5 MECS). Originalpublikation: https://doi.org/10.1039/D4GC05217J

Quelle: TU Wien